В Иркутской области снизят тарифы на свет для жителей с элетроотоплением

Жители Иркутской области будут оплачивать электроэнергию по сельскому тарифу. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, с 1 января 2025 вводится понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электроэнергию для домохозяйств, расположенных в черте города и где есть электрическое отопление.
— Все это делается для того, чтобы снизить размер платы за электроэнергию. Ввод понижающего коэффициента для проживающих в домах с элетроотоплением, которые оплачивают электричество по городскому тарифу, позволит смягчить влияние дифференцированных тарифов. Сейчас перед профильными ведомствами стоит задача — в кратчайшие сроки разработать механизм, по которому жители максимально быстро смогут подтвердить факт использования электроотопления, — рассказал губернатор Игорь Кобзев.
Итак, на сегодняшний день стоимость одного киловатт-час составляет 1,58 рубля в первом диапазоне потребления, 2,57 — во втором, 4,90 — в третьем. Для сельских территорий: 1,106 рубля, 1,799 рубля и 3,43 рубля соответственно.
С начала следующего года для жителей домов с электроотоплением, оплачивающих электроэнергию по городскому тарифу, а также для жителей сельской местности стоимость киловатт-часа будет равняться: в первом диапазоне — 1,106 рубля, во втором — 1,778 рубля, в третьем — 3,43 рубля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что диапазон потребляемого электричества увеличили в Иркутской области.