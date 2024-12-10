В Иркутской области снизят тарифы на свет для жителей с элетроотоплением

— Все это делается для того, чтобы снизить размер платы за электроэнергию. Ввод понижающего коэффициента для проживающих в домах с элетроотоплением, которые оплачивают электричество по городскому тарифу, позволит смягчить влияние дифференцированных тарифов. Сейчас перед профильными ведомствами стоит задача — в кратчайшие сроки разработать механизм, по которому жители максимально быстро смогут подтвердить факт использования электроотопления, — рассказал губернатор Игорь Кобзев.