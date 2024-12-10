Часть Ленинского района Челябинска останется без воды на сутки

Сообщается, что это связано с проведением переврезки вновь проложенного участка водовода по улице Новороссийская.
«С 23 часов 11 декабря до 23 часов 12 декабря будет отключено водоснабжение. Под отключение попадут многоквартирные дома, частный сектор, социальные объекты, заводы и административные здания», — прокомментировали в городской администрации.
Челябинцев просят сделать необходимый запас воды.
Под отключение попадут:
— ул. Электровозная 5-я, 1-А, 1-Б, 1-В, 3-А, 3-Б;
— ул. Ачинская, 2-Г, 2-Д, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;
— ул. Батумская, 11, 21, 22, 22-А, 25;
— ул. Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13;
— ул. Бугурусланская, 27, 31, 33, 35, 37, 54, 62, 64;
— пер. Бугурусланский, 7;
— ул. Василевского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 70, 70-А, 71, 71-А, 71-Б, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/1, 77-А, 79, 80, 81, 83; 85;
— ул. Грозненская, 52, 56;
— ул. Дербентская, 41, 43, 43-Б, 45, 45-А, 46, 47, 47-А, 47/1, 49, 49-А;
— ул. Днепровская, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33;
— ул. Ереванская, 2-А, 3, 4, 5, 5-А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12-А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;
— пер. Канатовский, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
— ул. Л. Чайкиной, 9, 9-А, 11, 11А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20;
— ул. Лескова, 4;
— ул. Люблинская, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 45;
— ул. Магнитогорская, 89, 91;
— ул. Масленникова, 9А, 20, 21;
— ул. Машиностроителей, 31, 33, 35, 35/1, 37, 48;
— ул. Новороссийская, 1-А, ⅓, 2, 2-А, 3, 5, 8, 8-А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17-А, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 27, 30, 34, 34-А, 34-Б, 36, 36-А, 38, 38-А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47-А, 47-Б, 49, 49-А, 50, 52, 53, 54, 55, 55-А, 55-Б, 56, 57, 57-А, 59, 59-А, 59-Б, 60, 61, 61-А, 61-Б, 63, 65, 65-А, 65-Б, 66, 67-А, 68, 69-А, 70, 71, 72, 72-А, 73, 74, 74-А, 75, 76, 77, 77-А, 79, 80, 80-Б, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 103-А, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 118, 118-Б, 118-В, 122, 122-Б;
— ул. Суркова, 4, 5, 5-А, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49;
— ул. Туруханская, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 40-А, 41, 42, 43, 45, 47, 49;
— ул. Цимлянская, 2, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 9, 9-А, 11, 11-А, 17, 17-А, 17-Б, 19, 19-А, 21, 21-А;
— ул. Чистопольская, 27.
В частном секторе вода будет отсутствовать в домах № 8, 10, 12 по улице Суркова, а также в кварталах улиц Магнитогорская — Цимлянская — Низинная — Бирская 5-ая — Макеевская 1-ая, а также Бугурусланская — Чистопольская — Днепровская — Новороссийская; Василевского — Цимлянская — Магнитогорская.