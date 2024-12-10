Часть Ленинского района Челябинска останется без воды на сутки

В частном секторе вода будет отсутствовать в домах № 8, 10, 12 по улице Суркова, а также в кварталах улиц Магнитогорская — Цимлянская — Низинная — Бирская 5-ая — Макеевская 1-ая, а также Бугурусланская — Чистопольская — Днепровская — Новороссийская; Василевского — Цимлянская — Магнитогорская.