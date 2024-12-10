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Не стало выдающегося лесовода из Омской области

В Администрации Муромцевского района Омской области во вторник, 10 ноября 2024 года, сообщили о трагической утрате: не стало Александра Макаренко, которого в официальной публикации характеризуют как «выдающегося лесовода Омской области», возглавлявшего местный лесхоз без малого два десятилетия.

Согласно представленной информации, почивший не дожил до 69 дня рождения менее двух недель.

По приведенным данным, фактически вся трудовая биография Александра Макаренко связана с муромцевскими лесами. Обозначено, что после выпуска из профильного учебного заведения, в конце 1970-х годов, он трудоустроился инженером лесного хозяйства тогда еще Муромцевского межхозяйственного лесхоза. С 1994 года Александр Макаренко возглавлял предприятие, проведя на посту около 18 лет.

«Его трудовая деятельность пришлась на сложный период, когда лесхоз переживал трудные времена, которые до сих пор вспоминаются с тревогой. Однако, несмотря на все трудности, Александр Викторович сумел вывести лесхоз в число лучших в нашем регионе», — подчеркивается в публикации.

По данным районной администрации, в 2015 году имя Александра Викторовича Макаренко занесено на районную доску почета.

По данным ГУ Лесного хозяйства Омской области, в последний путь Александра Макренко проводят в среду, 11 декабря 2024 года. Мероприятие запланировано по адресу: ул. Северная, 15а в рабочем поселке Муромцево в 11:00.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Александра Викторовича Макаренко.