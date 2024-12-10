Не стало выдающегося лесовода из Омской области

По приведенным данным, фактически вся трудовая биография Александра Макаренко связана с муромцевскими лесами. Обозначено, что после выпуска из профильного учебного заведения, в конце 1970-х годов, он трудоустроился инженером лесного хозяйства тогда еще Муромцевского межхозяйственного лесхоза. С 1994 года Александр Макаренко возглавлял предприятие, проведя на посту около 18 лет.