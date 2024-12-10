Не стало выдающегося лесовода из Омской области

Согласно представленной информации, почивший не дожил до 69 дня рождения менее двух недель.
По приведенным данным, фактически вся трудовая биография Александра Макаренко связана с муромцевскими лесами. Обозначено, что после выпуска из профильного учебного заведения, в конце 1970-х годов, он трудоустроился инженером лесного хозяйства тогда еще Муромцевского межхозяйственного лесхоза. С 1994 года Александр Макаренко возглавлял предприятие, проведя на посту около 18 лет.
«Его трудовая деятельность пришлась на сложный период, когда лесхоз переживал трудные времена, которые до сих пор вспоминаются с тревогой. Однако, несмотря на все трудности, Александр Викторович сумел вывести лесхоз в число лучших в нашем регионе», — подчеркивается в публикации.
По данным районной администрации, в 2015 году имя Александра Викторовича Макаренко занесено на районную доску почета.
По данным ГУ Лесного хозяйства Омской области, в последний путь Александра Макренко проводят в среду, 11 декабря 2024 года. Мероприятие запланировано по адресу: ул. Северная, 15а в рабочем поселке Муромцево в 11:00.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Александра Викторовича Макаренко.