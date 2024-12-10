Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары

— Эта новая мера поддержки заработала совсем недавно. Ввели ее на региональном уровне. Работа карты «Zа Победу» построена на технологии электронных социальных карт, которые уже очень давно у нас широко используются. Услуга оформления бесплатна, активации «пластик» не требует, как и пополнения счета. Совершать можно неограниченное количество поездок на всех видах городского муниципального транспорта — метро, троллейбусы, автобусы, трамваи, а также на пригородных электричках в пределах Самарской области, — рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.