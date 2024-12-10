Созданы терморегулирующие покрытия для космических аппаратов

«Спектр применения наших пигментов крайне широк и не ограничивается космическими аппаратами. Например, если такие покрытия, стабильные к солнечному свету, нанести на стены зданий в жарких странах, они не будут трескаться. Состав можно использовать для изготовления керамики, которая применяется в ядерных реакторах, ускорителях заряженных частиц, рентгеновских аппаратах и должна обладать повышенной радиационной стойкостью. Наши пигменты могут быть востребованы для нанесения на емкости и оборудование для хранения и транспортировки нефтепродуктов и в других сферах», — приводятся слова Михайлова.