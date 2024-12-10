На территории уфимского парка Лесоводов появится зоопарк

В Уфе на территории парка имени Лесоводов Башкирии появится зоопарк. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава региона Радий Хабиров.
Зоопарк планируют разместить на месте, где сейчас располагаются вольеры с животными. Проектирование объекта уже началось.
Недавно завершилась реконструкция парка. Хабиров поручил мэру Ратмиру Мавлиеву продолжить работу по комплексному развитию его территории. В частности, он озвучил необходимость строительства воркаут-площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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