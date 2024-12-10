Генную терапию от сердечной недостаточности успешно испытали на животных

Это было связано с тем, что появление второй копии гена BIN1 нормализовало работу множества цепочек генов, связанных с поддержанием ключевых жизненных функций кардиомиоцитов, что было заметно как по переменам в белковом составе клеток, так и в их внешнем облике. Данный успех в опытах на минипигах, как надеются исследователи, откроет дорогу для проведения экспериментов с участием добровольцев, страдающих от тяжелых форм сердечной недостаточности.