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В Киренске почти на сутки задержали рейс в Иркутск из-за непогоды

Вылет перенесли на 11 декабря 2024.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из-за плохой погоды в аэропорту Киренска задержали рейс до Иркутска. Как рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, лайнер отправится по запланированному маршруту 11 декабря 2024 в 10:50 утра (прим. ред. — по местному времени). Изначально пассажиры должны были вылететь 10 декабря в 15:40.

— Осетровская транспортная прокуратура проконтролирует, чтобы все права пассажиров были соблюдены, — уточнили в ведомстве.

Согласно федеральным авиационным правилам, людей должны обеспечить горячим питанием и разместить в гостиницах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет, летевший по маршруту Братск — Олекминск (прим. ред. — Республики Саха (Якутия)), во время приземления выехал за посадочную полосу на 15 метров. Никто не пострадал, сейчас правоохранители начали проверку.