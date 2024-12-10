В Киренске почти на сутки задержали рейс в Иркутск из-за непогоды

Из-за плохой погоды в аэропорту Киренска задержали рейс до Иркутска. Как рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, лайнер отправится по запланированному маршруту 11 декабря 2024 в 10:50 утра (прим. ред. — по местному времени). Изначально пассажиры должны были вылететь 10 декабря в 15:40.
— Осетровская транспортная прокуратура проконтролирует, чтобы все права пассажиров были соблюдены, — уточнили в ведомстве.
Согласно федеральным авиационным правилам, людей должны обеспечить горячим питанием и разместить в гостиницах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет, летевший по маршруту Братск — Олекминск (прим. ред. — Республики Саха (Якутия)), во время приземления выехал за посадочную полосу на 15 метров. Никто не пострадал, сейчас правоохранители начали проверку.