В Киренске почти на сутки задержали рейс в Иркутск из-за непогоды

Из-за плохой погоды в аэропорту Киренска задержали рейс до Иркутска. Как рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, лайнер отправится по запланированному маршруту 11 декабря 2024 в 10:50 утра (прим. ред. — по местному времени). Изначально пассажиры должны были вылететь 10 декабря в 15:40.