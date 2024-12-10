На Кубани за неделю выявили боле 200 случаев заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту месяц, а самому старшему — 93 года. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Более 80 человек положительных результатов получено в Краснодаре, свыше 10 — в Тимашевском районе. В Славянском районе заболели 13 человек, в Новороссийске — 12, в Ейском — 11, в Динском — 9, в Приморско-Ахарском — 7.
По шесть пациентов прибавилось в Кавказском и Калининском районах, четыре — в Мостовском, по пять — в Армавире, Горячем Ключе, Крымском, Кущевском и Усть-Лабанском районах.
В Абинском, Кореновском, Красноармейском, Курганинском заболели по три человека, в Анапе, Белоглинском, Белореченском, Ленинградском, Павловском зарегистрировано по два случая, в Апшеронском, Геленджике, Калининском, Лабинском, Северском — по одному.
«С выздоровлением выписаны 206 человек», — сообщили в минздраве региона.