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На Кубани за неделю выявили боле 200 случаев заболевания COVID-19

206 человек, переболевших коронавирусом на Кубани, выписаны с выздоровлением.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани за неделю выявили боле 200 случаев заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту месяц, а самому старшему — 93 года. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Более 80 человек положительных результатов получено в Краснодаре, свыше 10 — в Тимашевском районе. В Славянском районе заболели 13 человек, в Новороссийске — 12, в Ейском — 11, в Динском — 9, в Приморско-Ахарском — 7.

По шесть пациентов прибавилось в Кавказском и Калининском районах, четыре — в Мостовском, по пять — в Армавире, Горячем Ключе, Крымском, Кущевском и Усть-Лабанском районах.

В Абинском, Кореновском, Красноармейском, Курганинском заболели по три человека, в Анапе, Белоглинском, Белореченском, Ленинградском, Павловском зарегистрировано по два случая, в Апшеронском, Геленджике, Калининском, Лабинском, Северском — по одному.

«С выздоровлением выписаны 206 человек», — сообщили в минздраве региона.

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