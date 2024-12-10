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Милиция сказала о новой схеме мошенничества в домовых чатах в Беларуси

В Беларуси в домовых чатах набирает обороты новое мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

Белорусов предупредили о новой схеме мошенничества, которая набирает обороты в Беларуси, передает телеграм-канал УВД Миноблисполкома.

Так, через домовые чаты или чаты районов мошенники распространяют сообщения о том, что якобы бесплатно отдают бытовую технику или мебель. После гражданам, которые ответили на объявления, аферисты предлагают встречу через несколько дней.

Но накануне встречи «даритель» уже пишет, что переезжает и отдать бесплатно предлагаемую мебель или технику не может, но готов отправить с курьером. В итоге злоумышленники делают вид, что оформили доставку, и предлагают установить приложение для ее отслеживания. И именно это приложение является ловушкой.

Люди сами устанавливают на свои устройства приложения удаленного доступа. Мошенники получают возможность видеть переписки, обнаруживать в заметках пароли от почты, банков и иную конфиденциальную информацию.

— Предупредите о новом мошенничестве своих знакомых и близких, — предупредили в УВД.

Тем временем гродненка оплатила четыре путевки в Дубай, не забрала билеты и пошла в милицию.