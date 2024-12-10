Милиция сказала о новой схеме мошенничества в домовых чатах в Беларуси

Но накануне встречи «даритель» уже пишет, что переезжает и отдать бесплатно предлагаемую мебель или технику не может, но готов отправить с курьером. В итоге злоумышленники делают вид, что оформили доставку, и предлагают установить приложение для ее отслеживания. И именно это приложение является ловушкой.