Милиция сказала о новой схеме мошенничества в домовых чатах в Беларуси

Белорусов предупредили о новой схеме мошенничества, которая набирает обороты в Беларуси, передает телеграм-канал УВД Миноблисполкома.
Так, через домовые чаты или чаты районов мошенники распространяют сообщения о том, что якобы бесплатно отдают бытовую технику или мебель. После гражданам, которые ответили на объявления, аферисты предлагают встречу через несколько дней.
Но накануне встречи «даритель» уже пишет, что переезжает и отдать бесплатно предлагаемую мебель или технику не может, но готов отправить с курьером. В итоге злоумышленники делают вид, что оформили доставку, и предлагают установить приложение для ее отслеживания. И именно это приложение является ловушкой.
Люди сами устанавливают на свои устройства приложения удаленного доступа. Мошенники получают возможность видеть переписки, обнаруживать в заметках пароли от почты, банков и иную конфиденциальную информацию.
— Предупредите о новом мошенничестве своих знакомых и близких, — предупредили в УВД.
Тем временем гродненка оплатила четыре путевки в Дубай, не забрала билеты и пошла в милицию.