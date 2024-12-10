В Молдове стартует выплата компенсаций гражданам за использованные зимой энергоносители

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты начинает выплаты компенсации потребителям за использованные в ноябре энергоносители, об этом на пресс-конференции заявил глава ведомства Алексей Бузу.
По его словам, размер начисленной компенсации граждане, ранее подавшие заявки в единой информсистеме, узнают уже во вторник, во второй половине дня. Выплата денежной помощи начнется в среду, 11 декабря, в отделениях «Почты Молдовы», а также будет перечислена на социальные банковские карточные счета.
Размер компенсации составит от 300 до 800 леев. По словам Бузу, бюджет компенсаций за ноябрь в целом составил 334 миллиона леев.
Более 237 тысяч домохозяйств получат компенсацию в размере 800 леев, около 400 тысяч — в размере от 300 до 800 леев.
Всего компенсации начислены 634 тысячам домохозяйств, это порядка 90% заявителей или 1,2 миллиона человек, уточнил министр.
Алексей Бузу также рассказал, что размер компенсации за декабрь может возрасти для тех потребителей, кто отапливается природным газом, из-за роста тарифа с 1 декабря.
«В последующий период будет учитываться и возможный рост тарифа на электроэнергию», — отметил он.
Однако никаких точных данных о том, насколько вырастет размер компенсаций, Бузу не привел, отметив, что сообщит подробности по мере уточнения данных правительством.
По предварительной информации, на выплату компенсаций в этом году будет направлено два миллиарда леев. Известно, что в ходе прошедшего отопительного сезона компенсации начислялись 760 000 домохозяйств, а общая сумма начислений составила 2,59 миллиарда леев.