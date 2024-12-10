В Молдове стартует выплата компенсаций гражданам за использованные зимой энергоносители

По его словам, размер начисленной компенсации граждане, ранее подавшие заявки в единой информсистеме, узнают уже во вторник, во второй половине дня. Выплата денежной помощи начнется в среду, 11 декабря, в отделениях «Почты Молдовы», а также будет перечислена на социальные банковские карточные счета.