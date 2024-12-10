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Лукашенко сказал, что в Беларуси «не один десяток» ядерных боеголовок

Лукашенко подтвердил наличие в Беларуси ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в Беларуси находится ядерное оружие, сообщает БелТА.

В частности, белорусский президент опроверг слова оппонентов о том, что в Беларуси нет ядерного оружия.

— Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук, — подтвердил глава республики.

Лукашенко заметил, что оппоненты писали, что ядерное оружие в Беларуси «шутка, никто ничего не ввез», и опроверг это.

— Ввезли. А то, что они (оппоненты. — Ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли, — прокомментировал он.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что ядерное оружие, его применение является большой ответственностью, особенно после того, как США применило ядерное оружие по японским городам в 1945-м. Президент заметил, что после Хиросимы и Нагасаки, «никто еще кнопку ядерного оружия не нажал».

Однако здесь белорусский лидер напомнил о том, что ранее он предупредил всех своих врагов, «друзей» и соперников, о том, что в случае пересечения линии госграницы ответ будет мгновенным.

— Я не буду смотреть — ядерное оружие или еще какое-то, — добавил он.

И здесь же Лукашенко сказал, что об этом белорусская сторона условилась и с Россией, и даже до того, как было возвращено Беларуси ядерное оружие.

— Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в 5 раз мощнее, чем этот «Орешник» (российский ракетный комплекс. — Ред.), — заключил президент.

Напомним, ранее Александр Лукашенко попросил разместить «Орешник» в Беларуси, а Владимир Путин поддержал.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал просчитать производство автобусов из стеклопластика.