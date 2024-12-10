В лесу нашли только один розовый тапочек: как на Байкале искали таинственно пропавших брата и сестру

Супруги рассказали, что стать приемными родителями они решились в 2021 году. Как позже оказалось, брат и сестра из неблагополучной многодетной семьи. Биологическая мать нередко оставляла Пашу и Соню одних, могла уйти на неделю. Ребятам приходилось есть жареные на печке очистки. Привыкать к новой семье им тоже было непросто, но любовь и забота сделали свое дело. Как рассказывают авторы передачи, накануне исчезновения никаких конфликтов в семье не было. Поэтому внезапная пропажа Паши и Сони стала для всех настоящим потрясением.