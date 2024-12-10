В лесу нашли только один розовый тапочек: как на Байкале искали таинственно пропавших брата и сестру

— Было очень страшно, что с детьми случилось что-то страшное… У меня была версия, что они ушли на реку. Там можно упасть с обрыва. Они не умеют плавать, — с ужасом вспоминает Людмила Алексеева (все имена изменены — прим. Редакции).
Эта история произошла летом 2024 года в небольшом поселке Иркутской области. Двое подростков — 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра пропали при загадочных обстоятельствах июльским вечером. Подростки воспитывались в приемной семье. Их родители отлучились совсем ненадолго, а когда вернулись не застали их дома.
Рассматривалось несколько версий: брат и сестра могли сбежать, сорваться с обрыва в воду или их похитил биологический отец. О том, как их искали, рассказали в очередном выпуске телепередачи «Вернувшиеся» на ТВ-3.
Любили приемных детей как своих.
— Это был обычный день. Паша рисовал, а Соня делала уроки. Ближе к вечеру мы с мужем на велосипедах поехали в магазин. Вернулись, а дома никого нет. Поискали в ограде — нет. Телефоны на месте. Это было очень странно, — вспоминает Людмила Алексеева, приемная мать детей. — Вышли за ограду, спросили у соседских ребятишек. Они сообщили, что Паша и Соня ушли в сторону ближайшего леса…
Родители предположили, что дети могли уйти за грибами, где уже ранее бывали. Но там их не оказалось. Начали искать по поселку — никаких зацепок.
Супруги рассказали, что стать приемными родителями они решились в 2021 году. Как позже оказалось, брат и сестра из неблагополучной многодетной семьи. Биологическая мать нередко оставляла Пашу и Соню одних, могла уйти на неделю. Ребятам приходилось есть жареные на печке очистки. Привыкать к новой семье им тоже было непросто, но любовь и забота сделали свое дело. Как рассказывают авторы передачи, накануне исчезновения никаких конфликтов в семье не было. Поэтому внезапная пропажа Паши и Сони стала для всех настоящим потрясением.
Боялись, что могли утонуть.
Осознав, что найти детей своими силами супругам не удастся, они обратились за помощью к другу семьи и волонтеру одного из поисково-спасательных отрядов. Люди прочесывали прибрежную зону и заброшенные здания. На улице начинало темнеть и волонтерам требовалось подкрепление. К поиску подключились другие отряды. Вместе с этим родители составили заявление о пропаже детей в полицию.
Добровольцы и правоохранители рассматривали несколько версий. В таких случаях самой распространенной версией является побег. Хотя очевидцы утверждали, что семья с виду благополучная. Сами приемные родители переживали, что подростков мог выкрасть их биологический отец. В свое время он хотел вывезти их из страны.
Поисковики проверили камеры уличного наблюдения, которые установлены в поселке. Но Паша и Соня нигде не попали в прицел объективов. В это время волонтеры искали подростков в лесу и у воды.
— В последнее время в Иркутской области погибло много детей на воде, — со слезами на глазах вспоминали волонтеры в эфире передачи. — Самый громкий случай — это гибель полуторагодовалой девочки на реке Ушаковка в Иркутске. Родители отвернулись и буквально за секунду девочки не стало. Ребенка нашли недалеко от места происшествия.
Обнаружили розовый тапочек.
В тот же вечер, около 21:45 по трассе со смены возвращался сотрудник ППС. О пропаже подростков он еще не знал. Проехав поселок, в котором проживали Соня и Паша, он заметил мальчика и девочку, которые шли вдоль леса. Они показалась ему подозрительными: дети были в темное время суток совершенно одни.
Заметив полицейскую машину, подростки резко скрылись в лесу. На просьбу инспектора вернуться обратно не среагировали. А через несколько минут инспектор узнал, что в том самом районе объявлен розыск Сони и Паши.
В лесу полицейские нашли розовый тапочек, который, видимо, Соня потеряла, когда вместе с братом убегала от инспектора.
— Мне позвонили и спросили, в какой обуви была девочка. Я ответила, что в розовых тапочках. И я услышала фразу: «Значит это была она», — вспоминает Людмила.
Поскольку дети были в лесу вдвоем, версия о том, что их мог выкрасть биологический отец не подтвердилась. Но что Соня и Паша делали в лесу, куда шли и почему убежали от полиции? Это оставалось неизвестным.
Волонтеры опасались, что, если подростки все же совершили побег, они могут сесть в попутные автомобили. В таком случае найти их будет гораздо труднее.
Причины побега были не понятны.
Пока сотрудники ДПС осматривали машины, которые двигались по трассе в ту сторону, куда шли подростки, волонтеры продолжали прочесывать лес, где их видели последний раз. Поиски осложнялись тем, что начался сильный дождь. Поскольку брат и сестра были одеты не по погоде, они уже могли получить переохлаждение.
После полуночи один из волонтеров отряда обнаружил в лесу два силуэта невысокого роста. Они были похожи на пропавших подростков. Однако Паша и Соня тоже заметили мужчину и вновь бросились вглубь леса. Волонтер побежал за ними. Но догнать ему удалось только младшую Соню, ее брат снова скрылся. Волонтер сообщил о находке.
— Я взяла плед, одежду. Приехала, а Паши нет. Я была в шоке, что сына нет, — вспоминает Людмила. — Обняла Соню, а она как зарыдала громко. Я плакала, она плакала. Обнимала долго, пыталась ее согреть. Соня была очень замерзшая.
На вопрос: «Почему вы ушли?» — девочка не отвечала. Волонтеры не могли понять, что заставило подростков бежать, а значит и поведение Паши было непредсказуемым. Добровольцы продолжили поиск от места обнаружения Сони.
Ближе к трем часам ночи у волонтеров начали садиться батарейки в рациях. Они направились из леса к машине, чтобы их заменить. По пути продолжали звать Пашу по имени. И неожиданно подросток им ответил! Он сообщил, что замерз и хочет домой. Был очень мокрым и замершим. В 3:30 участники поисков услышали долгожданные слова: «Найден. Жив!».
Хотели набрать грибов и заблудились.
Соню и Пашу обнаружили в семи километрах от дома. По очереди их вернули в приемную семью. Почему дети убежали? Оказалось, хотели сделать сюрприз родителям.
— Мама с папой поехали в этот день в магазин. И мы просто захотели грибы собрать. Сюрприз хотели сделать, — рассказали дети. — Поднялись повыше. Шли, шли и заблудились.
Увидев полицейскую машину, подростки испугались. Как пояснила Людмила, они переживали, что их заберут из новой семьи, поскольку раньше уже сталкивались с инспекцией по делам несовершеннолетних. Соню и Пашу таким образом отлавливали и увозили в больницу, где они жили месяц и два.
Произошедшее стало для подростков уроком. Теперь они не уходят из дома без разрешения родителей, обязательно предупреждают о своих планах.