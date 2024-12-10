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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области остается ниже эпидпорога

В Ростовской области выявили 12 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, но эпидпорог не превышен.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области со 2 по 8 декабря 2024 года зарегистрировали более 12 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость при этом остается ниже эпидпорога на 10,8%, отмечают в управлении Роспотребнадзора.

Жителям региона напоминают: лучшей защитой от сезонных инфекций остается вакцинация. В частности, от гриппа уже привито 56,8% от численности населения.

В остальном специалисты советуют всем соблюдать респираторный этикет и держаться в стороне от заболевших людей. Кроме того, нужно мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.

При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу, это убережет от осложнений.