Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области остается ниже эпидпорога

В Ростовской области со 2 по 8 декабря 2024 года зарегистрировали более 12 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость при этом остается ниже эпидпорога на 10,8%, отмечают в управлении Роспотребнадзора.
Жителям региона напоминают: лучшей защитой от сезонных инфекций остается вакцинация. В частности, от гриппа уже привито 56,8% от численности населения.
В остальном специалисты советуют всем соблюдать респираторный этикет и держаться в стороне от заболевших людей. Кроме того, нужно мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.
При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу, это убережет от осложнений.