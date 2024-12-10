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Северный циклон существенно понизит атмосферное давление в Челябинске

Северный циклон существенно понизит атмосферное давление в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Сан-Хосе: +6° 2 м/с 52% 767 мм рт. ст. +10°
Источник: Екатерина Романова

Днем 10 декабря барометры в центре города показывают 747 мм при норме 744 мм ртутного столба.

«В течение суток давление понизится до 735 мм», — говорится в комментарии дежурного синоптика.

Напомним, регион находится под влиянием южной периферии обширного северного циклона, а медленно смещающийся холодный фронт с волновыми возмущениями будет сопровождаться небольшими осадками.

В среду, 11 декабря, облачно с прояснениями, в северной половине местами небольшой снег, слабые метели, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы ночью до 14 м/с, днем — 17 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 8−13, при прояснении — до 18 градусов, завтра днем минус 3−8.

Непосредственно в Челябинске в ближайшие 24 часа без существенных осадков, ветер западный, юго-западный 6−11 м/с. Температура воздуха 11 декабря ночью минус 10−12, днем — минус 3−5.