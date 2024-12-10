Северный циклон существенно понизит атмосферное давление в Челябинске

В среду, 11 декабря, облачно с прояснениями, в северной половине местами небольшой снег, слабые метели, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы ночью до 14 м/с, днем — 17 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 8−13, при прояснении — до 18 градусов, завтра днем минус 3−8.