Северный циклон существенно понизит атмосферное давление в Челябинске

Днем 10 декабря барометры в центре города показывают 747 мм при норме 744 мм ртутного столба.
«В течение суток давление понизится до 735 мм», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
Напомним, регион находится под влиянием южной периферии обширного северного циклона, а медленно смещающийся холодный фронт с волновыми возмущениями будет сопровождаться небольшими осадками.
В среду, 11 декабря, облачно с прояснениями, в северной половине местами небольшой снег, слабые метели, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы ночью до 14 м/с, днем — 17 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 8−13, при прояснении — до 18 градусов, завтра днем минус 3−8.
Непосредственно в Челябинске в ближайшие 24 часа без существенных осадков, ветер западный, юго-западный 6−11 м/с. Температура воздуха 11 декабря ночью минус 10−12, днем — минус 3−5.