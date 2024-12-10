Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о применении ядерного оружия против врагов, «друзей» и соперников, передает БелТА.
Так, говоря о ядерном оружии, белорусский президент подчеркнул, что применение ядерного оружия стало бы большой ответственностью. И напомнил, что после того, как США бомбардировали в 1945 году японские города, никаким другим крупным государством этого не было осуществлено.
— По крайней мере после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси, — прокомментировал белорусский лидер.
При этом Лукашенко также высказался о применении ядерного оружия против врагов, «друзей» и соперников.
— Но я предупредил всех своих врагов, «друзей» и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным, — подчеркнул он.
Лукашенко добавил, что в случае пересечения госграницы Беларуси не станет смотреть «ядерное оружие или еще какое-то». Он сказал также, что еще ранее такие условия были оговорены между Минском и Москвой.
— Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие, — отметил президент.
А резюмируя, еще обратил внимание, что в Беларуси находится не то ядерное оружие, которое было ранее передано России.
— Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот «Орешник», — заключил глава республики.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси «не один десяток» ядерных боеголовок.
Еще белорусский президент сказал просчитать производство автобусов из стеклопластика.