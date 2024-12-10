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Лукашенко сказал о применении ядерного оружия против врагов, «друзей» и соперников

Лукашенко сказал о применении ядерного оружия против врагов и «друзей».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о применении ядерного оружия против врагов, «друзей» и соперников, передает БелТА.

Так, говоря о ядерном оружии, белорусский президент подчеркнул, что применение ядерного оружия стало бы большой ответственностью. И напомнил, что после того, как США бомбардировали в 1945 году японские города, никаким другим крупным государством этого не было осуществлено.

— По крайней мере после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси, — прокомментировал белорусский лидер.

При этом Лукашенко также высказался о применении ядерного оружия против врагов, «друзей» и соперников.

— Но я предупредил всех своих врагов, «друзей» и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным, — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что в случае пересечения госграницы Беларуси не станет смотреть «ядерное оружие или еще какое-то». Он сказал также, что еще ранее такие условия были оговорены между Минском и Москвой.

— Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие, — отметил президент.

А резюмируя, еще обратил внимание, что в Беларуси находится не то ядерное оружие, которое было ранее передано России.

— Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот «Орешник», — заключил глава республики.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси «не один десяток» ядерных боеголовок.

Еще белорусский президент сказал просчитать производство автобусов из стеклопластика.