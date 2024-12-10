Виталий Хоценко поручил разработать комплексный дизайн-код Омска

Сегодня глава региона Виталий Хоценко принял участие в заседании архитектурно-градостроительного совета, на котором поднималась проблема единообразия в подходе к внешнему облику городских улиц. Омск должен стать не только удобным городом для жизни, но и привлекательным в стилевом решении.
На совещании обсуждалась возможность использования единого дизайн-кода для оформления и благоустройства общественных территорий. Документ объединит действующие правила размещения вывесок, рекламных конструкций и торговых объектов. Над проектом работают специалисты департамента архитектуры и Центра компетенций городской среды при содействии экспертов.
Утверждение дизайн-кода планируется на первом заседании архитектурно-градостроительного совета в январе 2025 года.