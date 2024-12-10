В центре Калининграда поменяли режим работы светофоров: на площади Победы установили ещё один запрещающий знак

Теперь на Советском водители больше не могут ловить зелёную волну на пересечениях с Нарвской и Озерова. Проехав один перекрёсток, сразу встают возле другого. Такое решение не повлияло со знаком плюс на ситуацию ни на Озерова, ни на Нарвской. Машины как и прежде застревают перед светофором.