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В центре Калининграда поменяли режим работы светофоров: на площади Победы установили ещё один запрещающий знак

Теперь заторы наблюдаются даже в середине дня.

Источник: Клопс

В Калининграде на Ленинском и Советском проспектах поменяли режим работы светофоров. Об этом «Клопс» рассказали автомобилисты.

Теперь на Советском водители больше не могут ловить зелёную волну на пересечениях с Нарвской и Озерова. Проехав один перекрёсток, сразу встают возле другого. Такое решение не повлияло со знаком плюс на ситуацию ни на Озерова, ни на Нарвской. Машины как и прежде застревают перед светофором.

«После одного зелёного упираешься в красный там, где не упирался никогда!» — возмущается калининградский водитель Вячеслав.

Появились заторы и на Ленинском проспекте. Поток просто не успевает проехать через площадь Победы, образуется пробка со стороны Барнаульской. Заторы здесь наблюдаются даже в середине дня.

Обратили горожане внимание и на непривычную работу некоторых светофоров. Перед окончанием фазы они мигают зелёным не привычные три секунды, а только две. Многие перестали успевать проезжать в разрешённый интервал и вынуждены завершать манёвр на красный.

Ещё одно изменение касается организации движения. На пересечении Гаражной с Гвардейским проспектом установили знак, запрещающий разворот. До этого здесь ограничен был лишь левый поворот.

В администрации Калининграда ранее анонсировали работу по изменению светофорных режимов и другие новшества в организации движения.