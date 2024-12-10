Пианино бывшего гитариста Oasis Бонхэда выставлено на аукцион

Бонхэд покинул группу в 1999-м, но ходят слухи, что он может принять участие в реюнион-туре Oasis в следующем году. Концерты легенд брит-попа пройдут в Великобритании, Ирландии, Северной и Южной Америке и Австралии в период с 4 июля по 23 ноября.