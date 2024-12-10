Пианино бывшего гитариста Oasis Бонхэда выставлено на аукцион

Пианино экс-гитариста британской группы Oasis Пола «Бонхэда» Артурса уйдет с молотка на аукционе в Уотфорде. Ожидается, что инструмент будет продан за восемь-десять тысяч фунтов стерлингов. К лоту прилагается сертификат подлинности, подписанный самим музыкантом.
В 1996 году пианино Yamaha E108 подарил Полу сооснователь лейбла Creation Records Алан Макги, уточняет BBC News. Он первый заметил Oasis на выступлении в клубе King Tut’s в Глазго и подписал с ними контракт в 1993-м. Всего бизнесмен презентовал участникам коллектива четыре пианино.
Бонхэд покинул группу в 1999-м, но ходят слухи, что он может принять участие в реюнион-туре Oasis в следующем году. Концерты легенд брит-попа пройдут в Великобритании, Ирландии, Северной и Южной Америке и Австралии в период с 4 июля по 23 ноября.