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С бойцом СВО Русланом Эргашовым простились в Тулуне

Мужчина погиб «за ленточкой», его посмертно наградили орденом Мужества.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне 10 декабря 2024 простились с бойцом СВО Русланом Эргашовым. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, мужчина героически погиб «за ленточкой».

Руслан Эргашов родился в Тулуне, отучился девять классов в средней школе № 2, а после поступил в Профессиональное училище № 4, стал газоэлектросварщиком.

— В зону специальной военной операции отправился добровольцем, проявил исключительное мужество и стойкость. Выполняя боевое задание, он героически сражался и достойно исполнял свой воинский долг. Его отвага и преданность службе стали примером для многих, — рассказали в администрации.

За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента России рядовой Руслан Эргашов награжден орденом Мужества (посмертно).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что рядовой Виктор Козлов из Тулуна погиб в зоне СВО 7 ноября 2024 года.