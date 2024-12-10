С бойцом СВО Русланом Эргашовым простились в Тулуне

В Тулуне 10 декабря 2024 простились с бойцом СВО Русланом Эргашовым. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, мужчина героически погиб «за ленточкой».
Руслан Эргашов родился в Тулуне, отучился девять классов в средней школе № 2, а после поступил в Профессиональное училище № 4, стал газоэлектросварщиком.
— В зону специальной военной операции отправился добровольцем, проявил исключительное мужество и стойкость. Выполняя боевое задание, он героически сражался и достойно исполнял свой воинский долг. Его отвага и преданность службе стали примером для многих, — рассказали в администрации.
За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента России рядовой Руслан Эргашов награжден орденом Мужества (посмертно).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рядовой Виктор Козлов из Тулуна погиб в зоне СВО 7 ноября 2024 года.