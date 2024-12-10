Перевод времени и болезни сердца: кардиолог озвучил результаты масштабного исследования

Перевод времени в Казахстане вызвал большой резонанс в обществе. Один из вопросов который интересовал и интересует казахстанцев до сих пор — влияние нового времени на здоровье и биоритмы организма. Руководитель отдела стратегического развития и организационно-методической работы НИИ кардиологии и внутренних болезней Нурлан Абдикалиев поделился с корреспондентом BaigeNews.kz результатами масштабного анализа статистики по сердечно-сосудистым заболеваниям, который был проведен в свете перевода времени.