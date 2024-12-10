Тысячи волонтеров обучают финансовой грамотности и кибезопасности жителей Юга России

На Юге России и Северном Кавказе три тысячи волонтеров «Сбера» помогают нуждающимся жителям региона. О том, что делают добровольцы, рассказали в компании ко Дню волонтера, который отмечается в декабре.
Волонтерское движение в компании развивается уже 15 лет и по всей стране насчитывает порядка 35 тысяч участников, почти каждый десятый из которых действуют на Юге России и Северном Кавказе. Волонтеры проводят благотворительные акции и помогают детям из малообеспеченных семей. В приоритете — обучение молодежи и пожилых финансовой и правовой грамотности, основам кибербезопасности.
— Наше волонтерское движение — одно из самых инициативных в стране. Только из Юго-Западного банка в этом году к нему присоединились более 700 человек, — рассказала HR-директор Юго-Западного банка «Сбербанка» Мария Прохорова. — Они предлагают свои идеи, включаются в воплощение в жизнь инициатив коллег, участвуют целыми семьями.
Так, в 2024 году сразу два проекта добровольцев из Ростова-на-Дону попали в общероссийский фильм о волонтерском движении в компании. Первый — о сохранении редкой породы донских лошадей, второй — о росписи стен красочными сюжетами в детских медицинских учреждениях.
Также волонтерские команды стали решать социальные задачи в новых регионах, где в 2024 году открылись отделения банка. Например, в ДНР сотрудники уже успели сдать кровь и провести субботник. В Крыму людям с инвалидностью в рамках проекта «Инклюзивная среда» помогают заниматься спортом и участвовать в паралимпийских соревнованиях, ребят из детских домов радуют кукольными спектаклями и организуют конкурсы талантов для особенных детей. В Анапе развивают экотуризм — благоустраивают конный двор, закупают экипировку и амуницию для занятий и проводят арт-пикники. А в Калмыкии наводят порядок в местах, которые не входят в список туристических маршрутов, но располагают для прогулок.