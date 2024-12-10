Тысячи волонтеров обучают финансовой грамотности и кибезопасности жителей Юга России

Также волонтерские команды стали решать социальные задачи в новых регионах, где в 2024 году открылись отделения банка. Например, в ДНР сотрудники уже успели сдать кровь и провести субботник. В Крыму людям с инвалидностью в рамках проекта «Инклюзивная среда» помогают заниматься спортом и участвовать в паралимпийских соревнованиях, ребят из детских домов радуют кукольными спектаклями и организуют конкурсы талантов для особенных детей. В Анапе развивают экотуризм — благоустраивают конный двор, закупают экипировку и амуницию для занятий и проводят арт-пикники. А в Калмыкии наводят порядок в местах, которые не входят в список туристических маршрутов, но располагают для прогулок.