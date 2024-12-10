Движение по Невскому проспекту 31 декабря перекроют с 18:00

В Петербурге во всю готовятся к Новому году. Праздничную программу уже сформировали. Основные события в самую волшебную ночь в году развернутся на Дворцовой площади и Невском проспекте. Они начнутся с 23 часов 31 декабря, но автомобильное движение закроют раньше — уже с 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.