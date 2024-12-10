Движение по Невскому проспекту 31 декабря перекроют с 18:00

В Петербурге во всю готовятся к Новому году. Праздничную программу уже сформировали. Основные события в самую волшебную ночь в году развернутся на Дворцовой площади и Невском проспекте. Они начнутся с 23 часов 31 декабря, но автомобильное движение закроют раньше — уже с 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— С 21 часа 31 декабря до 03 часов утра 1 января фасад Штаба Гвардейского корпуса будут украшать световые проекции по мотивам сказочных сюжетов, — добавили в пресс-службе.
Добраться до основных мест новогодних гуляний и вернуться с площадок домой можно будет на общественном транспорте. Традиционно метро в праздничную ночь будет работать круглосуточно, а для автобусов, троллейбусов и трамваев сделают специальный график.
Кстати, Северную столицу почти закончили оформлять к Новому году. Финальным аккордом станет установка живой ели на Дворцовой площади. Она появится там уже к концу этой недели, а к 20 декабря на ней зажгут огни.