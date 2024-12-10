Полицию Алматы перевели на усиление

«В первую очередь, информируем жителей и гостей нашего города о том, что в целях предотвращения пробок на прилегающей к стадиону территории с 18:30 до 00:00 12 декабря будет ограничено движение на проспекте Абая (от улицы Байтурсынова до Муканова), полностью перекрыта улица Сатпаева (от улицы Байтурсынова до Байзакова) и выставлены наряды патрульной полиции на близлежащих улицах», — сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.