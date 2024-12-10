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10 лучших новогодних спектаклей в Москве в 2024—2025 году

В наступающие праздники жители и гости российской столицы получат возможность посетить лучшие новогодние спектакли в Москве в 2024—2025 году. У желающих приятно провести время есть возможность выбора конкретного представления: собрали десять лучших мероприятий такого типа.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Дед Мороз из новогоднего спектакля
Источник: Freepik

В программе предстоящих праздников отдельное место занимают новогодние спектакли. Посетить их будет интересно и детям, и взрослым, а сами представления подобраны с учетом разницы вкусов и предпочтений москвичей и гостей российский столицы. Рассказываем о том, какие новогодние спектакли в Москве можно посетить в 2024—2025 году.

Лучшие новогодние спектакли в Москве для детей и взрослых

С конца декабря 2024 года и в первые дни января 2025 года в российской столице пройдет целый ряд новогодних спектаклей. Расскажем о лучших из них подробнее.

1. Спектакль «Щелкунчик»

Эпизод новогоднего спектакля «Щелкунчик»
Источник: Яндекс Афиша

В предстоящие новогодние праздники в Москве можно будет посетить классический спектакль «Щелкунчик». За его постановку отвечает режиссер Георгий Смирнов, а сюжет будет развиваться по мотивам знаменитой сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Отечественный зритель уже привык к балету «Щелкунчик». Теперь есть возможность познакомиться и с современной театральной версией.

Даты22 декабря 2024 года, 3, 4 и 5 января 2025 года
ДлительностьНачало спектакля в 12:00 и 16:00
Место и адресТеатр на Таганке,. Москва, ул. Земляной Вал, д. 76/21с1
Стоимость билетовОт 800 до 3500 рублей

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2. «Двенадцать месяцев»

Эпизод новогоднего спектакля «Двенадцать месяцев»
Источник: Яндекс Афиша

Гостей ждет новый взгляд на знаменитую историю по мотивам пьесы писателя Самуила Маршака. Множество событий должно произойти, чтобы новогоднее приключение с отправившейся собирать подснежники красавицей все же произошло.

Москвичи и гости столицы смогут посмотреть работу режиссеров Аркадия Аверина и Валерии Поляковой в конце этого и начале следующего года.

Даты31 декабря 2024 года, 2 января 2025 года
ДлительностьНачало спектакля в 11:00, 12:00 и 15:00, продолжительность — 1 час
Место и адресТеатр русской драмы Михаила Щепенко, Москва, ул. Земляной Вал, д. 64/17
Стоимость билетовОт 600 до 1500 рублей

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3. «Морозко»

Эпизод новогоднего спектакля «Морозко»
Источник: Яндекс Афиша

Зрители этого спектакля смогут познакомиться с новой версией знаменитого сказки. Здесь персонажи общаются с помощью современной лексики, а посетителей ждет иммерсивное сказочное путешествие.

В постановке спектакля участвуют Татьяна Шалковская, Леонид Якубович, Ксения Таран и другие популярные артисты.

Даты29 декабря 2024 года
ДлительностьНачало спектакля в 12:00, длительность — 1 час 10 минут
Место и адресНовый театр, Москва, ул. Мясницкая, д. 7, стр. 2
Стоимость билетовот 1000 до 2000 рублей

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4. Балет «Щелкунчик»

Эпизод новогоднего балета «Щелкунчик»
Источник: Яндекс Афиша

Поклонники классической сказки Гофмана в предстоящие новогодние праздники смогут посетить не только спектакль, но и балет «Щелкунчик».

Зрителей ждет представление Государственного Московского театра балета классической хореографии под руководством Элика Меликова. Музыкальное сопровождение представлено бессмертными произведениями Петра Ильича Чайковского.

Даты13, 15, 28, 29, 30, 31 декабря 2024 года, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января 2025 года
ДлительностьНачало спектакля в 19:00, а 31 декабря и в период с 2 по 7 января — в 18:00. Длительность — 60 минут
Место и адресМосконцерт, Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 2, станция метро «Кузнецкий мост»
Стоимость билетовОт 1500 до 3500 рублей

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5. «Новогодние приключения Маши и Вити»

Афиша спектакля «Новогодние приключения Маши и Вити»
Источник: Мастерская Петра Фоменко

Захватывающий спектакль режиссера Федора Малышева, главные герои которого — Витя и Маша. Мальчик интересуется наукой и техникой, а девочка верит в волшебство. Вместе им предстоит защитить наступающий Новый год от происков нечистой силы. А по пути к волшебному лесу ребятам встретятся Леший, Баба-Яга, Кот Матвей, чудо-яблоня и заколдованная печь.

Даты15, 21 и 22 декабря 2024 года, 7 января 2025 года
ДлительностьНачало спектакля в 14:00, продолжительность — час
Место и адресТеатр «Мастерская Петра Фоменко», Новая сцена, Москва, Кутузовский проспект, д. 30
Стоимость билетовот 1000 до 10000 рублей

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6. «Сказка о потерянном времени»

Эпизод новогоднего спектакля «Сказка о потерянном времени»
Источник: Яндекс Афиша

По сюжету этой сказки злые волшебники забирают у детей самое дорогое, что есть в жизни, — время, и превращают школьников в стариков. Режиссер Александр Карпушин создал прекрасное театральное произведение для всей семьи. И дети, и взрослые усвоят много полезных истин и получат удовольствие от посещения спектакля.

Даты3, 4, 5 и 26 января 2025 года
ДлительностьНачало спектакля в 15:00, продолжительность — 1 час 10 минут
Место и адресТеатр на Таганке. Сцена на Факельном, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 17, стр. 5 (станции метро «Таганская» и «Марксистская»)
Стоимость билетовот 800 до 2500 рублей

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7. Спектакль «Морозко» Современного театра антрепризы

Эпизод новогоднего спектакля «Морозко»
Источник: Современный театр антрепризы

Еще одна версия знаменитой сказки «Морозко» рассчитана на детей, но будет интересна и взрослым. Зрителей ждут интерактивные сцены, красочные наряды главных и второстепенных героев, а также блестящее музыкальное сопровождение.

Даты31 декабря 2024 года и 4 января 2025 года
ДлительностьНачало спектакля в 12:00
Место и адресКультурный центр «Салют», Москва, ул. Свободы, д. 37
Стоимость билетовОт 500 до 3000 рублей

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8. Новогодний спектакль «Рождество в Музыколандии»

Эпизод новогоднего спектакля «Рождество в Музыколандии»
Источник: Яндекс Афиша

По сюжету главная героиня, девочка Настя, оказывается в волшебной стране. Там и начинаются ее приключения: Насте предстоит помочь местной принцессе и помешать злому Какофону захватить власть в стране.

Режиссеры представления, Андрей Шлыков и Светлана Феодулова, сами воспитывают восемь детей. И многие из ребят задействованы в спектакле в качестве актеров.

Даты24, 25 и 26 декабря 2024 года
ДлительностьНачало спектаклей в 11:00, 15:00 и 19:00, продолжительность — 1 час 30 минут
Место и адресLive Арена, Одинцовский округ, рабочий поселок Новоивановское, д. 145
Стоимость билетовот 800 до 12 000 рублей

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9. «Секрет Кота в сапогах»

Эпизод новогоднего спектакля «Секрет Кота в сапогах»
Источник: Театр ГИТИС

Кот в сапогах помогает своему хозяину в полном опасностей путешествии по волшебной стране: один из лучших спектаклей для маленьких москвичей и гостей города основан на сюжете классической сказки Шарля Перро.

Также перед началом представления детей и их родителей ждет анимационная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Организаторы обещают и вкусные новогодние подарки.

Даты21, 22, 27, 28, 29, 30 декабря 2024 года и 2, 3, 4, 5 января 2025 года
ДлительностьНачало в 12:00, 15:00 и 18:00, продолжительность — 1 час 40 минут
Место и адресТеатр ГИТИС, Москва, станция метро «Пушкинская», Большой Гнездниковский пер., д.10
Стоимость билетовОт 1000 рублей, новогодний сладкий подарок — 700 рублей

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10. «Спасите Снегурочку»

Эпизод новогоднего спектакля «Спасите Снегурочку»
Источник: Яндекс Афиша

В канун новогодних праздников дети и их родители смогут посетить мюзикл, по сюжету которого Кощей похищает Снегурочку. Злодей хочет испортить людям праздник, но Маша и Витя отправляются на поиски пленницы в сказочную страну.

Даты28 и 29 декабря 2024 года
ДлительностьНачало спектаклей в 12:00, 15:00 и 18:00, длительность — 1 час 40 минут
Место и адресКЦ «Вдохновение», Москва, станция метро «Ясенево», Литовский бульвар, д. 7
Стоимость билетовОт 1000 рублей, новогодний подарок — 700 рублей

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Куда еще можно сходить в Москве на новогодние праздники всей семьей

В российской столице в канун Нового года и на протяжении праздничных каникул можно посетить целый ряд разных мероприятий. Составили список идей, куда сходить на новогодних праздниках в 2024—2025 году в Москве.

  • Елки. В российской столице проводится большое количество елок с новогодними представлениями, Дедом Морозом, Снегурочкой и аниматорами для детей и взрослых.

  • Новогодние шоу. Многим детям и взрослым интересно посетить в Новый год праздничные шоу: театральные постановки, музыкальные концерты, викторины, соревнования и конкурсы. В Москве в декабре 2024 года и январе 2025 года пройдет большое количество подобных мероприятий.

  • Ярмарки. Для многих москвичей и гостей российской столицы интересным времяпровождением в канун Нового года и на праздничных каникулах становится посещение ярмарок. На них можно познакомиться с продукцией производителей со всей страны, купить вкусные продукты или полезные вещи, сувениры.

  • Катки. Москвичи и гости города, вне зависимости от возраста, часто интересуются этим видом досуга в Москве. Напомним, что катки функционируют практически во всех административных округах российской столицы. Посещение льда станет прекрасным дополнением к новогодним праздничным мероприятиям и для молодых людей, и для пар, и для семей с детьми.

  • Выставки. Новогодними каникулами можно воспользоваться для посещения различных выставочных мероприятий в учреждениях культуры Москвы. Дети и взрослые могут посетить многочисленные экспозиции столичных музеев, картинных галерей, побывать на различных тематических выставках.

  • Прогулки на природе. Интересно и полезно для здоровья проводить в новогодние каникулы больше времени на природе. В Москве много парков и зон зеленых насаждений, где можно погулять перед Новым годом и на праздничных каникулах, наслаждаясь зимней погодой и чувствуя единение с окружающей средой. Хорошей идеей будет и проведение зимнего пикника в специальной зоне.

  • Спортивные мероприятия. Перед Новым годом и на новогодних каникулах у москвичей и гостей города появляется больше свободного времени и для посещения спортивных мероприятий. Можно изучить, какие соревнования пройдут в Москве в конце декабря 2024 года или в начале января 2025 года.

Обзор лучших новогодних спектаклей в Москве

Название спектакля
Дата
Стоимость билета

1. Спектакль «Щелкунчик»
22 декабря 2024 года, 3, 4 и 5 января 2025 года
От 800 до 3500 рублей

2. «Двенадцать месяцев»
31 декабря 2024 года, 2 января 2025 года
От 600 до 1500 рублей

3. «Морозко»
29 декабря 2024 года
От 1000 до 2000 рублей

4. Балет «Щелкунчик»
13, 15, 28, 29, 30, 31 декабря 2024 года, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января 2025 года
От 1500 до 3500 рублей

5. «Новогодние приключения Маши и Вити»
15, 21 и 22 декабря 2024 года, 7 января 2025 года
От 1000 до 10 000 рублей

6. «Сказка о потерянном времени»
3, 4, 5 и 26 января 2025 года
От 800 до 2500 рублей

7. Спектакль «Морозко» Современного театра антрепризы
31 декабря 2024 года и 4 января 2025 года
От 500 до 3000 рублей

8. Новогодний спектакль «Рождество в Музыколандии»
24, 25 и 26 декабря 2024 года
От 800 до 12 000 рублей

9. «Секрет Кота в сапогах»
21, 22, 27, 28, 29, 30 декабря 2024 года и 2, 3, 4, 5 января 2025 года
От 1000 рублей

10. «Спасите Снегурочку»
28 и 29 декабря 2024 года
От 1000 рублей