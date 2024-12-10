10 лучших новогодних спектаклей в Москве в 2024—2025 году

В программе предстоящих праздников отдельное место занимают новогодние спектакли. Посетить их будет интересно и детям, и взрослым, а сами представления подобраны с учетом разницы вкусов и предпочтений москвичей и гостей российский столицы. Рассказываем о том, какие новогодние спектакли в Москве можно посетить в 2024—2025 году.
Лучшие новогодние спектакли в Москве для детей и взрослых
С конца декабря 2024 года и в первые дни января 2025 года в российской столице пройдет целый ряд новогодних спектаклей. Расскажем о лучших из них подробнее.
1. Спектакль «Щелкунчик»
В предстоящие новогодние праздники в Москве можно будет посетить классический спектакль «Щелкунчик». За его постановку отвечает режиссер Георгий Смирнов, а сюжет будет развиваться по мотивам знаменитой сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
Отечественный зритель уже привык к балету «Щелкунчик». Теперь есть возможность познакомиться и с современной театральной версией.
|Даты
|22 декабря 2024 года, 3, 4 и 5 января 2025 года
|Длительность
|Начало спектакля в 12:00 и 16:00
|Место и адрес
|Театр на Таганке,. Москва, ул. Земляной Вал, д. 76/21с1
|Стоимость билетов
|От 800 до 3500 рублей
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2. «Двенадцать месяцев»
Гостей ждет новый взгляд на знаменитую историю по мотивам пьесы писателя Самуила Маршака. Множество событий должно произойти, чтобы новогоднее приключение с отправившейся собирать подснежники красавицей все же произошло.
Москвичи и гости столицы смогут посмотреть работу режиссеров Аркадия Аверина и Валерии Поляковой в конце этого и начале следующего года.
|Даты
|31 декабря 2024 года, 2 января 2025 года
|Длительность
|Начало спектакля в 11:00, 12:00 и 15:00, продолжительность — 1 час
|Место и адрес
|Театр русской драмы Михаила Щепенко, Москва, ул. Земляной Вал, д. 64/17
|Стоимость билетов
|От 600 до 1500 рублей
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3. «Морозко»
Зрители этого спектакля смогут познакомиться с новой версией знаменитого сказки. Здесь персонажи общаются с помощью современной лексики, а посетителей ждет иммерсивное сказочное путешествие.
В постановке спектакля участвуют Татьяна Шалковская, Леонид Якубович, Ксения Таран и другие популярные артисты.
|Даты
|29 декабря 2024 года
|Длительность
|Начало спектакля в 12:00, длительность — 1 час 10 минут
|Место и адрес
|Новый театр, Москва, ул. Мясницкая, д. 7, стр. 2
|Стоимость билетов
|от 1000 до 2000 рублей
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4. Балет «Щелкунчик»
Поклонники классической сказки Гофмана в предстоящие новогодние праздники смогут посетить не только спектакль, но и балет «Щелкунчик».
Зрителей ждет представление Государственного Московского театра балета классической хореографии под руководством Элика Меликова. Музыкальное сопровождение представлено бессмертными произведениями Петра Ильича Чайковского.
|Даты
|13, 15, 28, 29, 30, 31 декабря 2024 года, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января 2025 года
|Длительность
|Начало спектакля в 19:00, а 31 декабря и в период с 2 по 7 января — в 18:00. Длительность — 60 минут
|Место и адрес
|Москонцерт, Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 2, станция метро «Кузнецкий мост»
|Стоимость билетов
|От 1500 до 3500 рублей
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5. «Новогодние приключения Маши и Вити»
Захватывающий спектакль режиссера Федора Малышева, главные герои которого — Витя и Маша. Мальчик интересуется наукой и техникой, а девочка верит в волшебство. Вместе им предстоит защитить наступающий Новый год от происков нечистой силы. А по пути к волшебному лесу ребятам встретятся Леший, Баба-Яга, Кот Матвей, чудо-яблоня и заколдованная печь.
|Даты
|15, 21 и 22 декабря 2024 года, 7 января 2025 года
|Длительность
|Начало спектакля в 14:00, продолжительность — час
|Место и адрес
|Театр «Мастерская Петра Фоменко», Новая сцена, Москва, Кутузовский проспект, д. 30
|Стоимость билетов
|от 1000 до 10000 рублей
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6. «Сказка о потерянном времени»
По сюжету этой сказки злые волшебники забирают у детей самое дорогое, что есть в жизни, — время, и превращают школьников в стариков. Режиссер Александр Карпушин создал прекрасное театральное произведение для всей семьи. И дети, и взрослые усвоят много полезных истин и получат удовольствие от посещения спектакля.
|Даты
|3, 4, 5 и 26 января 2025 года
|Длительность
|Начало спектакля в 15:00, продолжительность — 1 час 10 минут
|Место и адрес
|Театр на Таганке. Сцена на Факельном, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 17, стр. 5 (станции метро «Таганская» и «Марксистская»)
|Стоимость билетов
|от 800 до 2500 рублей
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7. Спектакль «Морозко» Современного театра антрепризы
Еще одна версия знаменитой сказки «Морозко» рассчитана на детей, но будет интересна и взрослым. Зрителей ждут интерактивные сцены, красочные наряды главных и второстепенных героев, а также блестящее музыкальное сопровождение.
|Даты
|31 декабря 2024 года и 4 января 2025 года
|Длительность
|Начало спектакля в 12:00
|Место и адрес
|Культурный центр «Салют», Москва, ул. Свободы, д. 37
|Стоимость билетов
|От 500 до 3000 рублей
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8. Новогодний спектакль «Рождество в Музыколандии»
По сюжету главная героиня, девочка Настя, оказывается в волшебной стране. Там и начинаются ее приключения: Насте предстоит помочь местной принцессе и помешать злому Какофону захватить власть в стране.
Режиссеры представления, Андрей Шлыков и Светлана Феодулова, сами воспитывают восемь детей. И многие из ребят задействованы в спектакле в качестве актеров.
|Даты
|24, 25 и 26 декабря 2024 года
|Длительность
|Начало спектаклей в 11:00, 15:00 и 19:00, продолжительность — 1 час 30 минут
|Место и адрес
|Live Арена, Одинцовский округ, рабочий поселок Новоивановское, д. 145
|Стоимость билетов
|от 800 до 12 000 рублей
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9. «Секрет Кота в сапогах»
Кот в сапогах помогает своему хозяину в полном опасностей путешествии по волшебной стране: один из лучших спектаклей для маленьких москвичей и гостей города основан на сюжете классической сказки Шарля Перро.
Также перед началом представления детей и их родителей ждет анимационная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Организаторы обещают и вкусные новогодние подарки.
|Даты
|21, 22, 27, 28, 29, 30 декабря 2024 года и 2, 3, 4, 5 января 2025 года
|Длительность
|Начало в 12:00, 15:00 и 18:00, продолжительность — 1 час 40 минут
|Место и адрес
|Театр ГИТИС, Москва, станция метро «Пушкинская», Большой Гнездниковский пер., д.10
|Стоимость билетов
|От 1000 рублей, новогодний сладкий подарок — 700 рублей
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10. «Спасите Снегурочку»
В канун новогодних праздников дети и их родители смогут посетить мюзикл, по сюжету которого Кощей похищает Снегурочку. Злодей хочет испортить людям праздник, но Маша и Витя отправляются на поиски пленницы в сказочную страну.
|Даты
|28 и 29 декабря 2024 года
|Длительность
|Начало спектаклей в 12:00, 15:00 и 18:00, длительность — 1 час 40 минут
|Место и адрес
|КЦ «Вдохновение», Москва, станция метро «Ясенево», Литовский бульвар, д. 7
|Стоимость билетов
|От 1000 рублей, новогодний подарок — 700 рублей
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Куда еще можно сходить в Москве на новогодние праздники всей семьей
В российской столице в канун Нового года и на протяжении праздничных каникул можно посетить целый ряд разных мероприятий. Составили список идей, куда сходить на новогодних праздниках в 2024—2025 году в Москве.
Елки. В российской столице проводится большое количество елок с новогодними представлениями, Дедом Морозом, Снегурочкой и аниматорами для детей и взрослых.
Новогодние шоу. Многим детям и взрослым интересно посетить в Новый год праздничные шоу: театральные постановки, музыкальные концерты, викторины, соревнования и конкурсы. В Москве в декабре 2024 года и январе 2025 года пройдет большое количество подобных мероприятий.
Ярмарки. Для многих москвичей и гостей российской столицы интересным времяпровождением в канун Нового года и на праздничных каникулах становится посещение ярмарок. На них можно познакомиться с продукцией производителей со всей страны, купить вкусные продукты или полезные вещи, сувениры.
Катки. Москвичи и гости города, вне зависимости от возраста, часто интересуются этим видом досуга в Москве. Напомним, что катки функционируют практически во всех административных округах российской столицы. Посещение льда станет прекрасным дополнением к новогодним праздничным мероприятиям и для молодых людей, и для пар, и для семей с детьми.
Выставки. Новогодними каникулами можно воспользоваться для посещения различных выставочных мероприятий в учреждениях культуры Москвы. Дети и взрослые могут посетить многочисленные экспозиции столичных музеев, картинных галерей, побывать на различных тематических выставках.
Прогулки на природе. Интересно и полезно для здоровья проводить в новогодние каникулы больше времени на природе. В Москве много парков и зон зеленых насаждений, где можно погулять перед Новым годом и на праздничных каникулах, наслаждаясь зимней погодой и чувствуя единение с окружающей средой. Хорошей идеей будет и проведение зимнего пикника в специальной зоне.
Спортивные мероприятия. Перед Новым годом и на новогодних каникулах у москвичей и гостей города появляется больше свободного времени и для посещения спортивных мероприятий. Можно изучить, какие соревнования пройдут в Москве в конце декабря 2024 года или в начале января 2025 года.
Обзор лучших новогодних спектаклей в Москве
|Название спектакля
|Дата
|Стоимость билета
|1. Спектакль «Щелкунчик»
|22 декабря 2024 года, 3, 4 и 5 января 2025 года
|От 800 до 3500 рублей
|2. «Двенадцать месяцев»
|31 декабря 2024 года, 2 января 2025 года
|От 600 до 1500 рублей
|3. «Морозко»
|29 декабря 2024 года
|От 1000 до 2000 рублей
|4. Балет «Щелкунчик»
|13, 15, 28, 29, 30, 31 декабря 2024 года, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января 2025 года
|От 1500 до 3500 рублей
|5. «Новогодние приключения Маши и Вити»
|15, 21 и 22 декабря 2024 года, 7 января 2025 года
|От 1000 до 10 000 рублей
|6. «Сказка о потерянном времени»
|3, 4, 5 и 26 января 2025 года
|От 800 до 2500 рублей
|7. Спектакль «Морозко» Современного театра антрепризы
|31 декабря 2024 года и 4 января 2025 года
|От 500 до 3000 рублей
|8. Новогодний спектакль «Рождество в Музыколандии»
|24, 25 и 26 декабря 2024 года
|От 800 до 12 000 рублей
|9. «Секрет Кота в сапогах»
|21, 22, 27, 28, 29, 30 декабря 2024 года и 2, 3, 4, 5 января 2025 года
|От 1000 рублей
|10. «Спасите Снегурочку»
|28 и 29 декабря 2024 года
|От 1000 рублей