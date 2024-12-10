В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости микоплазменной пневмонией в Омске

Специалисты Роспотребнадзора по Омской области опубликовали данные о заболеваемости внебольничной пневмонией микоплазменной этиологии. С мая по октябрь 2024 года показатель составил 49,8 случая на 100 тысяч человек, что равняется 6,5% от общего числа внебольничных пневмоний.
За ноябрь данных по заболеваемости в ведомстве не предоставили. Напомним, ранее о заболеваемости омичей микоплазменной пневмонией сообщали и врачи. По информации заведующей приёмным отделением Областной клинической больницы, пульмонолога и терапевта Ирины Меньщиковой, иммунитета от этой болезни нет. Распространяется она преимущественно среди молодых людей и детей, посещающих организованные коллективы — школы, детские сады и другие учебные заведения.
Для предотвращения распространения заболевания в РПН рекомендовали омичам регулярно мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками, носить маски в местах скопления людей, соблюдать респираторный этикет (прикрывать рот и нос при кашле или чихании), а также проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.
В ведомстве отметили, что приостановление учебного процесса при распространении ОРВИ тоже является действенной мерой по снижению риска массовой заболеваемости.