В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости микоплазменной пневмонией в Омске

За ноябрь данных по заболеваемости в ведомстве не предоставили. Напомним, ранее о заболеваемости омичей микоплазменной пневмонией сообщали и врачи. По информации заведующей приёмным отделением Областной клинической больницы, пульмонолога и терапевта Ирины Меньщиковой, иммунитета от этой болезни нет. Распространяется она преимущественно среди молодых людей и детей, посещающих организованные коллективы — школы, детские сады и другие учебные заведения.