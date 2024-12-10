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Из-за опасной погоды в Башкирии грузовикам ограничили движение на трассах

Под ограничения попал и пассажирский транспорт.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продлили ограничения на трассах, введенные из-за ухудшения погоды. Об этом предупредил жителей республики главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов. Ограничения коснутся грузового и пассажирского транспорта.

Напомним, временный запрет на движение введен на трех участках трасс Башкирии:

Уфа — Бирск — Янаул в Благовещенском, Бирском, Мишкинском, Бураевском, Калтасинском, Янаульском районах;

Бирск — Тастуба — Сатка в Бирском, Мишкинском, Караидельском, Дуванском, Кигинском районах;

Бураево — Старобалтачево — Куеда в Бураевском, Балтачевском районах.

Севастьянов обратился к жителям Башкирии не выезжать на трассу без крайней необходимости и призвал водителей соблюдать ПДД и быть осторожными на дорогах.

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