Из-за опасной погоды в Башкирии грузовикам ограничили движение на трассах

В Башкирии продлили ограничения на трассах, введенные из-за ухудшения погоды. Об этом предупредил жителей республики главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов. Ограничения коснутся грузового и пассажирского транспорта.
Напомним, временный запрет на движение введен на трех участках трасс Башкирии:
Уфа — Бирск — Янаул в Благовещенском, Бирском, Мишкинском, Бураевском, Калтасинском, Янаульском районах;
Бирск — Тастуба — Сатка в Бирском, Мишкинском, Караидельском, Дуванском, Кигинском районах;
Бураево — Старобалтачево — Куеда в Бураевском, Балтачевском районах.
Севастьянов обратился к жителям Башкирии не выезжать на трассу без крайней необходимости и призвал водителей соблюдать ПДД и быть осторожными на дорогах.
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