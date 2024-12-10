Лукашенко сказал о местах размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси

— Я ему (Владимиру Путину. — Ред.) сказал: «Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем — МЗКТ делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться», — сообщил президент.