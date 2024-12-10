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Лукашенко сказал о местах размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси

Лукашенко назвал варианты размещения в Беларуси ракетного комплекса «Орешник» с белорусской пусковой установкой.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о местах размещения в Беларуси российского ракетного комплекса «Орешник», передает БелТА.

Напомним, ранее белорусский лидер попросил разместить «Орешник» в Беларуси, а российский президент Владимир Путин поддержал.

А 10 декабря во время рабочей поездки в Борисов Александр Лукашенко сказал, что размещение в Беларуси «Орешника» продумано. И сейчас идет выбор площадок для размещения этого оружия, так как на территории республики сохранены площадки от размещения стратегических ядерных ракет, которые теперь пригодились. Таких площадок около трех десятков.

— Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим, — пояснил глава страны.

Кроме того, Александр Лукашенко рассказал, что в ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка белорусская, кроме ракеты, и что локализация высочайшая. Также белорусский президент раскрыл детали разговора с российским президентом Владимиром Путиным по этому оружию.

— Я ему (Владимиру Путину. — Ред.) сказал: «Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем — МЗКТ делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться», — сообщил президент.

Также Лукашенко уточнил, что белорусская сторона сама произведет пусковую установку под ракетный комплекс «Орешник», а ракету «бесплатно поставят россияне» во второй половине 2025 года.

— Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится, — прокомментировал президент.

Еще Александр Лукашенко сказал о применении ядерного оружия против врагов, «друзей» и соперников.

Кроме того, президент сказал, что в Беларуси «не один десяток» ядерных боеголовок.