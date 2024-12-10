На Камчатке нашли популяцию редкого озерного лосося

КАЗАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга обнаружили популяцию жилой формы кижуча в озере Островное на юго-восточном побережье Камчатки. При переиздании Красной книги края новую популяцию планируется включить в список охраняемых видов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Это седьмая известная популяция пресноводной формы этого вида на полуострове. В отличие от обычного проходного кижуча, который совершает миграции в океан, эта рыба постоянно обитает в пресных водах. Жилой кижуч Островного ведет хищный образ жизни, предпочитая питаться колюшкой. Половой зрелости рыба достигает на четвертый — пятый год жизни. Ученые установили, что нерест происходит зимой, а популяция достаточно многочисленна», — рассказали в пресс-службе.
По словам исследователей, в бассейне озера совместно обитают жилая и проходная формы кижуча. Проходной поднимается на нерест в приток озера — реку Болотная, а жилые рыбы нерестятся в самом озере. Между формами существует репродуктивная изоляция, хотя иногда отдельные проходные производители могут заплывать на озерные нерестилища.
Проходной и жилой кижуч хорошо различаются в смешанных уловах. В сентябре нерестовые группировки обеих популяций были на поздних стадиях зрелости гонад. Производители жилой формы весом 180 — 250 граммов заметно отличаются от проходных рыб, достигающих 2−3 кг.
Отмечается, что все ранее известные популяции жилого кижуча на Камчатке включены в региональную Красную книгу. Они обитают в озерах Котельное, Халактырское, Малое Саранное, Голыгинское, Аяогытгын и Каланан. При этом, популяции в Халактырском и Котельном из-за перелова находятся на грани исчезновения или уже исчезли.
«При переиздании Красной книги Камчатского края новую популяцию жилого кижуча планируется включить в список охраняемых видов. Меры охраны будут разрабатываться Минприроды Камчатского края. Специалисты уверены, что необходимо информировать население о том, что это редкая, ценная рыба, которую лучше не ловить», — добавили в пресс-службе.
Об озере Островное.
Озеро Островное, несмотря на близость к Петропавловску-Камчатскому, долгое время оставалось малоизученным. В сентябре 2024 года специалисты Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга и Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН провели комплексное обследование водоема площадью 4,3 кв. км. Озеро возникло в результате блоковой тектоники, характерной для юго-восточного побережья Камчатки. Дно чаши почти идеально ровное, со средней глубиной 5 м. В зависимости от высоты над уровнем моря, такие водоемы могут быть как пресными, так и солеными. Островное относится к пресноводным.
«Жилые популяции кижуча возникают в богатых кормом озерах, обычно вблизи береговой линии океана. Их немного, и проблема, в основном, в том, что такие популяции сильно переловлены рыбаками-любителями. Конкретно озеро Островное ранее не обследовалось, поэтому про местную популяцию озерного кижуча не знали», — приводит пресс-служба слова руководителя проекта, доктора биологических наук, сотрудника Молодежной лаборатории антропогенной динамики экосистем КамГУ имени Витуса Беринга и Лаборатории экологии низших позвоночных ИПЭЭ РАН имени А. Н. Северцова Евгения Есина.
В ходе исследований ученые также обнаружили, что озеро Островное отличается высоким разнообразием рыб. Здесь обитают мальма, кунджа и воспроизводится стадо нерки. Вдоль берега живут девятииглая и трехиглая колюшки жилой формы, анадромная форма заходит на нерест в озеро в начале лета, а из реки Островной иногда попадает зубатая корюшка. Осенью здесь встречается звездчатая камбала.
Результаты исследования будут опубликованы в журнале «Вопросы ихтиологии».