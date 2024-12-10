На Камчатке нашли популяцию редкого озерного лосося

Озеро Островное, несмотря на близость к Петропавловску-Камчатскому, долгое время оставалось малоизученным. В сентябре 2024 года специалисты Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга и Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН провели комплексное обследование водоема площадью 4,3 кв. км. Озеро возникло в результате блоковой тектоники, характерной для юго-восточного побережья Камчатки. Дно чаши почти идеально ровное, со средней глубиной 5 м. В зависимости от высоты над уровнем моря, такие водоемы могут быть как пресными, так и солеными. Островное относится к пресноводным.