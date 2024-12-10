Воронежцев попросили оплатить услуги за водоснабжение до 20 декабря

В «РВК-Воронеж» напомнили, что самыми удобными способами передачи показаний счетчиков являются электронные методы. Например, это можно сделать через личный кабинет абонента на официальном сайте регионального Росводоканала. Также доступен вариант с переходом на электронные счета.