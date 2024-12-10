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Воронежцев попросили оплатить услуги за водоснабжение до 20 декабря

Воронежский водоканал уведомил горожан об изменении сроков передачи показаний счетчиков и оплаты за водоснабжение и водоотведение в декабре. Эти действия попросили совершить до 20 декабря.

Источник: Reuters

Полученные данные помогут правильно рассчитать оплату за услуги, а также гарантировать своевременную доставку счетов в январе, что позволит гражданам сократить лишние расходы.

В «РВК-Воронеж» напомнили, что самыми удобными способами передачи показаний счетчиков являются электронные методы. Например, это можно сделать через личный кабинет абонента на официальном сайте регионального Росводоканала. Также доступен вариант с переходом на электронные счета.

— Плюсы такого платежного документа неоспоримы: электронная квитанция приходит на указанный адрес электронной почты абонента, и по предоставленной ссылке можно сразу же отправить показания и произвести оплату за водоснабжение, — пояснила коммерческий директор «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.