Воронежцев попросили оплатить услуги за водоснабжение до 20 декабря

Полученные данные помогут правильно рассчитать оплату за услуги, а также гарантировать своевременную доставку счетов в январе, что позволит гражданам сократить лишние расходы.
В «РВК-Воронеж» напомнили, что самыми удобными способами передачи показаний счетчиков являются электронные методы. Например, это можно сделать через личный кабинет абонента на официальном сайте регионального Росводоканала. Также доступен вариант с переходом на электронные счета.
— Плюсы такого платежного документа неоспоримы: электронная квитанция приходит на указанный адрес электронной почты абонента, и по предоставленной ссылке можно сразу же отправить показания и произвести оплату за водоснабжение, — пояснила коммерческий директор «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.