Верховный суд отказался рассмотреть жалобу маньяка на пожизненный срок

«Тем более детей. Я себе никогда не позволял даже голос повысить на ребенка. И каким мировоззрением нужно обладать чтобы ребенка ножом резать, даже не представляю. Никогда не мог понять даже тех, кто бьет своих детей Мать и дети — это для меня святое. Так было всегда. Убить кого-либо, в то время, у меня не хватило бы духа», — написал Мозгляков.