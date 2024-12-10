Ребенка с сильным приступом эпилепсии спасли медики в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону медики спасли 8-летнего мальчика с внезапным приступом эпилепсии. Об этом случае сегодня, 10 декабря, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения области.
Вызов в «скорую» поступил около 7 утра. Состояние ребенка ухудшилось буквально за секунды, и взрослые были очень напуганы. Когда экстренно выехавшая медицинская бригада приехала на помощь, приступ еще продолжался.
Врач Евгений Корольков сделал все возможное для спасения и поставил кислород, но ребенок все равно оставался неконтактным. Тогда юного пациента вместе с родителями отвезли в детскую больницу, там уже знали о происшествии и были готовы принять мальчика.
В больнице состояние маленького ростовчанина удалось стабилизировать, спустя несколько дней его выписали домой.
Напомним, ранее в Ростове врачи спасли новорожденного с критическим пороком сердца.