Сан-Хосе
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенка с сильным приступом эпилепсии спасли медики в Ростове-на-Дону

8-летнего мальчика с внезапным приступом спасли в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону медики спасли 8-летнего мальчика с внезапным приступом эпилепсии. Об этом случае сегодня, 10 декабря, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Вызов в «скорую» поступил около 7 утра. Состояние ребенка ухудшилось буквально за секунды, и взрослые были очень напуганы. Когда экстренно выехавшая медицинская бригада приехала на помощь, приступ еще продолжался.

Врач Евгений Корольков сделал все возможное для спасения и поставил кислород, но ребенок все равно оставался неконтактным. Тогда юного пациента вместе с родителями отвезли в детскую больницу, там уже знали о происшествии и были готовы принять мальчика.

В больнице состояние маленького ростовчанина удалось стабилизировать, спустя несколько дней его выписали домой.

Напомним, ранее в Ростове врачи спасли новорожденного с критическим пороком сердца.