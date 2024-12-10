Настя Ивлеева не подрывает традиционные ценности: суд оправдал организатора «голой вечеринки»

Одну из жалоб на Ивлееву подала Елена Морозова — жительница Челябинской области. В своем заявлении женщина указала, что очень заинтересовалась контентом Насти, которая позиционирует себя как «блогер, телеведущая, фэшн-икона и топовая кошечка». Но чем глубже знакомилась с ее творчеством, тем больше ужасалась. Морозова нашла 84 видеоролика, в которых Ивлеева матерится. Женщина посчитала такое поведение публичной персоны недопустимым: это ведь могут увидеть неокрепшие умы.