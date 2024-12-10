Настя Ивлеева не подрывает традиционные ценности: суд оправдал организатора «голой вечеринки»

Суд оправдал Анастасию Ивлееву, которая уже много лет была известна, но окончательно прославилась в декабре 2023 года, когда организовала «голую вечеринку». После той тусовки от Ивлеевой отвернулись многие рекламодатели, в соцсетях на блогершу вылилось много грязных комментариев, не обошлось и без судебных исков.
Одну из жалоб на Ивлееву подала Елена Морозова — жительница Челябинской области. В своем заявлении женщина указала, что очень заинтересовалась контентом Насти, которая позиционирует себя как «блогер, телеведущая, фэшн-икона и топовая кошечка». Но чем глубже знакомилась с ее творчеством, тем больше ужасалась. Морозова нашла 84 видеоролика, в которых Ивлеева матерится. Женщина посчитала такое поведение публичной персоны недопустимым: это ведь могут увидеть неокрепшие умы.
Морозовой стало страшно за детей, внуков и за будущее России. Ей показалось, что Настя «намеренно подрывает основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей», — это цитата из жалобы. Моральный вред самой себе женщина оценила в миллион рублей — на такую сумму был подан иск.
Сначала жалобу рассмотрели в Златоустовском районном суде. Там решили, что аргументы у Морозовой слабоваты. А поскольку видео с матом на YouTube не проигрываются у пользователей младше 18 лет, значит, и никакой угрозы для детей нет.
С таким решением Морозова не согласилась и пошла дальше — в Челябинский областной суд. Наверняка не скажем, смотрел ли судья все 84 матерных видео, но ничего криминального в контенте Насти тоже не нашел. Челябинский областной суд оставил решение без изменения.
Успокоится ли на этом Морозова — неизвестно.
В Челябинском областном суде пообещали предоставить комментарий по иску позднее.