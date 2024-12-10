Производственный календарь на январь 2025 года: праздники, выходные, рабочие дни в январе

месяц елок, длинных новогодних каникул и дружеских застолий. На Руси его называли просинец, так как небо в это время становится синим, а долгота дня растет. В январе мы отмечаем Новый год и Рождество, а также множество других праздников. «Газета.Ru» выяснила, как мы работаем и отдыхаем в январе 2025 года, какие праздничные даты нас ждут в этом месяце и выгодно ли брать отпуск в январе.