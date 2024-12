Производственный календарь на январь 2025 года: праздники, выходные, рабочие дни в январе

16 января — Всемирный день The Beatles. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб Cavern, где дебютировал малоизвестный тогда коллектив. Дата отмечается по решению ЮНЕСКО. Но она не единственная в календаре, связанная с легендарной группой. По инициативе фанатов Всемирный день The Beatles также празднуется 25 июня. Это день, когда «ливерпульская четверка» приняла участие в шоу «Наш мир» на «Би-би-си» в 1967 году, исполнив песню All You Need Is Love.