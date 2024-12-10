Амина и Амир остаются самыми популярными именами среди детей в Башкирии

Жители Башкирии продолжают выбирать для своих новорожденных детей имена Амина и Амир. Именно они лидируют среди самых популярных имен в республике в 2024 году.
Также в топе оказались София, Арина, Эмилия и Ева, а среди мужских имен Эмир, Тимур, Артем и Марк.
Реже всего встретишь девочек по имени Даниэль, Мелитта, Жаннат, Хатиджа и Аланна. Среди мужских редкими стали Миро, Вилдан, Тегор, Мухаммадбилол и Денислам.
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