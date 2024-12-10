Дорожные службы в режиме нон-стоп устраняют последствия снегопада

Дорожные службы в режиме нон-стоп продолжают устранять последствия почти трёхдневного снегопада. Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города, с воскресенья в Нижнем Новгороде выпало около 20% от декабрьской нормы осадков.
Ситуация с уборкой и вывозом снега находится на личном контроле у мэра Юрия Шалабаева, по поручению которого главы районов ежедневно проводят объезды и следят за ходом работ муниципальных дорожных предприятий и подрядных организаций.
Как отметили специалисты городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, в ночь на вторник спецтехника и дорожники во всех районах Нижнего Новгорода обрабатывали магистрали, расчищали дороги и пешеходные тротуары, формировали снежные валы и вывозили снег, чтобы утром нижегородцы могли комфортно и безопасно доехать до запланированного места. «Особое внимание уделили маршрутам общественного транспорта, благодаря чему показатель уровня загруженности дорожного движения вечером в понедельник и утром во вторник не превысил 7 баллов, привычных для данного времени. За ночь основные магистрали были прочищены, но работы еще очень много: и по очистке внутриквартальных проездов, и по вывозу снега. Погода сейчас дала нам передышку, поэтому темпы только наращиваем, пользуемся тем, что снегопад прекратился. Продолжаем приводить город в порядок», — отметили в департаменте.
По сообщениям синоптиков, причиной снегопада, пришедшего в Нижний Новгород, стал обширный высокий циклон, который распространил свое влияние на большую часть страны.
Как сообщил глава Ленинского района Сергей Лукоянов, в ночь дорожные бригады активно убирали снег, формируя снежные отвалы и расчищая автомагистрали. «Промели проезжие части на улицах Героя Попова, Шекспира, Адмирала Нахимова, Кировской, Юпитерской, Голубева, Баумана, Таганской, Космонавта Комарова, Глеба Успенского, площади Комсомольской и проспекте Ленина. Дорожники продолжают наводить порядок в районе и сейчас: чистят пешеходные мосты, чистят скверы и прометают тротуары. Домоуправляющие компании и ТСЖ убирают дворовые территории. Работы продолжим до полной ликвидации последствий снегопада», — заявил он.
В Сормовском районе дорожные бригады и спецтехника в круглосуточном режиме расчищают автомобильные дороги. «Рабочие убирают снег с остановочных площадок, пешеходных тротуаров и внутриквартальных проездов на улицах Коминтерна, Щербакова, Станционной, Коммунальной, Сутырина, Свободы, Хальзовской, Кима, Ясной, Красносормовской, Землячки, Ужгородской, Дубравной, пер. Союзном и др. Кроме того, проводятся работы на всех благоустроенных общественных пространствах. Работу не прекращаем», — рассказала глава района Светлана Горбунова. По словам главы Московского района Владимира Кропотина, дорожники в ночную смену приводили в порядок проезжие части и тротуары, утром работа была продолжена. «Дорожные рабочие чистят остановочные павильоны на пр. Героев, Сормовском шоссе, улицах Страж Революции, Берёзовской, Красных Зорь и других. Очищаем пешеходные переходы и подходы к ним, а также прибордюрные полосы. На проспекте Героев идет погрузка и вывоз снега, на Московском шоссе — очистка заездов. Кроме того, механизированная очистка дорог проводится в частном секторе поселка Новая Стройка», — рассказал глава района, дополнив, что на общественных пространствах подрядчик приводит в порядок пешеходные дорожки.
В Советском районе спецтехника и дорожные бригады всю ночь ликвидировали последствия снегопада: убирали от снега проезды, тротуары, остановочные павильоны и подходы к пешеходным переходам. Работы проходили в деревнях Новопокровской и Кузнечихе, улицах Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева, Нартова, Полтавской и пр. «Коммунальные службы задействованы в уборке территории всего района, параллельно работают ДУК и ТСЖ. Подрядная организация приводит в порядок территории парков и общественных пространств с большим скоплением людей. Кроме того, осуществляется вывоз снега с улиц Ошарской, Ижорской и на Молитовском мосту», — рассказал глава района Александр Иванов.
По словам главы Канавинского района Артёма Иванова, вчера вечером и в ночь на вторник специализированная техника выехала на уборку и обработку проезжих частей улиц Советской, Самаркандской, Московского шоссе, Канавинского моста, площади Ленина и микрорайона «Сортировочный». «Дорожники не прекращают расчистку остановочных павильонов от снежных завалов, пешеходных переходов и тротуаров на улицах Карла Маркса, Керченской, на Гордеевском пятачке и Мещерском бульваре. В плане работ — и другие адреса в нашем районе», — добавил он.
«Дорожные службы Приокского района продолжают наводить порядок на подведомственных территориях. Ночью с проспекта Гагарина вывезли снег, также дежурила спецтехника: очищала и обрабатывала дороги. На особом контроле, как обычно, главные магистрали: в Щербинках, Мызинский мост, Мыза и Гагарина. Наши рабочие также приводят в порядок пешеходные зоны. Продолжаем работать», — поделился глава Приокского района Михаил Шатилов. Он также добавил, что с раннего утра в районе работают дворники. Уже очищены от снега дворы на улицах Ларина, Тропинина, Голованова, 40 лет Победы и другие. «В Автозаводском районе всю ночь шли расчистка и вывоз снега с автомобильных дорог, работы продолжаются и сейчас. Техника и люди работают круглосуточно. С раннего утра приводим в порядок территории остановочных павильонов на улицах Ореховской, Веденяпина, Южном шоссе, Дьяконова, Львовской и др. С пр. Ленина и других улиц ночью вывозили снег. Комбинированные дорожные машины в режиме полного цикла продолжают работу на основных автомагистралях. На придомовых территориях дворники очищают входные группы и тротуары, в том числе с помощью средств малой механизации», — сообщил глава района Александр Нагин.
По словам главы Нижегородского района Алексея Рыболовлева, в ночное время были прочищены улицы Рождественская, Бринского, Маслякова, Минина, пл. Благовещенская и Горького. «Рабочие убрали и вывезли снег с пешеходной улицы Большой Покровской. На данный момент работы по расчистке участков улично-дорожной сети ведутся по улицам Нижне-Печерской, Яблоневой, Деловой, Хохлова, Богдановича, Верхне-Печерской, по Печерскому съезду и на других территориях», — отметил глава района, подчеркнув, что сегодня утром дорожники вышли в новую смену, которая продолжает приводить в порядок дороги и вывозить снег.
Как сообщалось ранее, автопоезда из комбинированных дорожных машин в непрекращающемся режиме продолжают убирать снег с дорог Нижнего Новгорода. В понедельник в ночную и дневную смены на улицы города вышло 460 единиц муниципальной техники. Автоколонны КДМ, плужно-щеточная техника, грейдеры и лаповые снегопогрузчики работают на улицах города круглосуточно. До начала снегопада выходные дни техника сначала обрабатывала их проитивогололёдными материалами, затем, когда начался снегопад, вышла на прометание.
По сообщениям в минувшую субботу, дорожные службы заранее начали готовиться к прогнозируемому синоптиками снегопаду. По словам специалистов департамента транспорта и дорожного хозяйства, в городе в непрекращающемся режиме проводится работа сообразно реальным погодным условиям: в момент перехода погоды с «плюса» на «минус» опасные участки дорог, а также пешеходные зоны и остановочные павильоны обрабатывались противогололедными материалами для предотвращения скользкости; проводится прометание от пыли и грязи прибордюрных полос; ведется сбор мусора; для ликвидации локального скопления воды к работам подключается водооткачивающая техника
Напомним, что в распоряжении муниципальных дорожных предприятий находится почти 500 единиц уборочной техники, которая в полном составе будет привлечена к уборке города зимой. Только в этом году в очередную закупку приобрели 106 единиц спецтехники, акцент в которой сделали на мини-погрузчиках, которые предназначены для наведения порядка на территориях ограниченной площади. Вместе с этим, будет привлечена техника и рабочая сила ДУКов, ТСЖ и подрядных организаций.