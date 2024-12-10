Дорожные службы в режиме нон-стоп устраняют последствия снегопада

«Дорожные службы Приокского района продолжают наводить порядок на подведомственных территориях. Ночью с проспекта Гагарина вывезли снег, также дежурила спецтехника: очищала и обрабатывала дороги. На особом контроле, как обычно, главные магистрали: в Щербинках, Мызинский мост, Мыза и Гагарина. Наши рабочие также приводят в порядок пешеходные зоны. Продолжаем работать», — поделился глава Приокского района Михаил Шатилов. Он также добавил, что с раннего утра в районе работают дворники. Уже очищены от снега дворы на улицах Ларина, Тропинина, Голованова, 40 лет Победы и другие. «В Автозаводском районе всю ночь шли расчистка и вывоз снега с автомобильных дорог, работы продолжаются и сейчас. Техника и люди работают круглосуточно. С раннего утра приводим в порядок территории остановочных павильонов на улицах Ореховской, Веденяпина, Южном шоссе, Дьяконова, Львовской и др. С пр. Ленина и других улиц ночью вывозили снег. Комбинированные дорожные машины в режиме полного цикла продолжают работу на основных автомагистралях. На придомовых территориях дворники очищают входные группы и тротуары, в том числе с помощью средств малой механизации», — сообщил глава района Александр Нагин.