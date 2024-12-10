В Уфе после реконструкции открыли парк имени Лесоводов Башкирии

На днях в Уфе после масштабной реконструкции открылось любимое горожанами место для семейного отдыха — парк имени Лесоводов Башкирии. На обновление общественного пространства было выделено более 386 млн рублей, в том числе 220 млн — из федерального, 147 млн — из регионального и 19 млн — из местного бюджета.
Напомним, что концепцию обновления парка Лесоводов еще в 2021 году власти обсуждали совместно с уфимцами, поэтому были учтены все предложения и пожелания. Сейчас в парке появились новые велопешеходные дорожки, входные группы, информационные стенды, навесы и скамейки для отдыха. По периметру территории установлены современные энергосберегающие светильники и системы видеонаблюдения. Также в парке появились детская и спортивная площадка с безопасным резиновым покрытием, футбольное поле с трибунами для зрителей, а также зона для пикников. Позже здесь планируется установить воркаут-площадки, где смогут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья.
В парке появились новые зоны для прогулок, спорта, игр и отдыха. Фото: glavarb.ru.
НОВЫЙ ПРОЕКТ — ЗООПАРК.
Обновленный парк с рабочим визитом посетил глава Башкирии Радий Хабиров. Ему показали и площадку вольерного хозяйства, на базе которого планируется создать современный зоопарк. Согласно проекту, вместо вольеров, на площади 11 гектаров создадут зоны, где будут жить 130 животных и птиц. Здесь будут действовать контактный зоопарк, детская и образовательная площадки, амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий.
Уфимцы поблагодарили Радия Хабирова за обновленное место для семейного отдыха. Фото: glavarb.ru.
— По парку Лесоводов было много жалоб от жителей Уфы. Люди просили благоустроить территорию, сделать ее опрятной и красивой. При этом важно было сохранить самобытность парка, и это у нас получилось. Теперь мы начинаем еще один проект, которым я буду заниматься лично, — Уфимский зоопарк. Мы не ставим задачу собирать здесь животных со всего мира. Важно создать для них максимально комфортные условия. Это большой проект, рассчитанный на несколько лет, — отметил Радий Хабиров.