В Уфе после реконструкции открыли парк имени Лесоводов Башкирии

— По парку Лесоводов было много жалоб от жителей Уфы. Люди просили благоустроить территорию, сделать ее опрятной и красивой. При этом важно было сохранить самобытность парка, и это у нас получилось. Теперь мы начинаем еще один проект, которым я буду заниматься лично, — Уфимский зоопарк. Мы не ставим задачу собирать здесь животных со всего мира. Важно создать для них максимально комфортные условия. Это большой проект, рассчитанный на несколько лет, — отметил Радий Хабиров.