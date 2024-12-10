Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в республике разместят российский ракетный комплекс «Орешник» в ответ на размещение в Европе оружия средней дальности, сообщает БелТА.
Так, Лукашенко подчеркнул, что «Орешник» является мощным оружием колоссальной мощи. И добавил, что это продемонстрировало его применение по заводу «Южмаш» на территории Украины, где, как заметил президент, в СССР производили, в том числе, ракетное оружие, оснащаемое после ядерными боеголовками.
— Огромный завод. Глубиной 4−5 этажей под землей. Его нет. Один удар «Орешника», и этого завода практически нет. На всю глубину, — прокомментировал он.
После чего белорусский президент объяснил, что решение разместить такое оружие на территории Беларуси взбудоражило весь мир. Напомним, ранее белорусский лидер попросил разместить «Орешник» в Беларуси, а российский президент Владимир Путин поддержал.
И также Лукашенко отметил, что на размещение «Орешника» в Беларуси есть свои причины и что нечего «будоражиться». Глава Беларуси добавил, что президенту России Владимиру Путину он ранее сказал, что не следует переживать по этому поводу, так как США и Германия размещают в европейском регионе оружие средней дальности.
— Я ему говорю: «А чего мы переживаем? Американцы завтра с немцами, они об этом заявили, будут на вооружение в Европе ставить такое оружие — средней дальности. Это не “Орешник”, но средней дальности. Мы в ответ это делаем, — объяснил он.
Таким образом, Лукашенко заметил, что ставка сделана на сдерживающий эффект от размещения «Орешника» в Беларуси по аналогии с размещением тактического ядерного оружия. При этом он заметил, что в случае с применением ядерного оружия речь еще идет об огромной ответственности, а современные ракетные комплексы все же хоть и мощные, но обычное вооружение.
Еще Александр Лукашенко сказал о применении ядерного оружия против врагов, «друзей» и соперников.
Кроме того, президент сказал, что в Беларуси «не один десяток» ядерных боеголовок.
Также глава республики сказал о местах размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси.