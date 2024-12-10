Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии

И также Лукашенко отметил, что на размещение «Орешника» в Беларуси есть свои причины и что нечего «будоражиться». Глава Беларуси добавил, что президенту России Владимиру Путину он ранее сказал, что не следует переживать по этому поводу, так как США и Германия размещают в европейском регионе оружие средней дальности.