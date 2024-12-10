РФ и Индия создадут платформу и ассоциацию для поддержки высоких технологий

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Трехсторонний меморандум о создании Российско-индийской технологической платформы и Российско-индийской ассоциации в области высоких технологий подписан на площадке XI конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Об этом сообщает пресс-служба компании «Иннопрактика».
«Компания “Иннопрактика”, Ассоциация экспорта технологического суверенитета и компания Bharosa Sovtech Ltd. договорились создать Российско-индийскую технологическую платформу, а также Российско-индийскую ассоциацию в области высоких технологий. Эта инициатива направлена на решение задач в сфере развития и поддержки двустороннего научного сотрудничества между Россией и Индией в области высоких технологий, включая ИT, фармацевтику, биотехнологии, медтехнику, энергетику, электронику, приборостроение, машиностроение, металлообработку, материалы и химию. Стороны взяли на себя обязательства по запуску новых исследовательских проектов, продвижению совместных мероприятий и образовательных программ», — говорится в сообщении.
Общая цель заключается в обмене научными компетенциями и интеграция передовых решений в области исследовательской деятельности между российскими и зарубежными учеными, а также сопровождение международных контактов исследователей из России и дружественных юрисдикций.
«Россия и Индия уже реализуют высокотехнологичные проекты в таких отраслях как, например, атомная энергетика или фармацевтика. В рамках сотрудничества в области высокотеха мы также видим большой потенциал для совместной научной деятельности российских и индийских ученых. Научная среда Индии представляет интерес для российских исследователей, разработчиков в плане обмена знаниями и совместной научной деятельности, в том числе и благодаря значительному числу индийских ученых с мировым именем и гибкости в международных научных отношениях», — заявила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» и общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, чьи слова приводятся в сообщении.
Сотрудничество России и Индии.
Создание российского научно-исследовательского представительства в Индии является взаимовыгодным для развития науки и исследований в обеих сторон, заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков. Российские учреждения смогут расширить свои научные контакты и сотрудничество за пределами своей страны, а индийские партнеры — познакомиться передовыми российскими разработками. Такое сотрудничество позволит российским ученым участвовать в мировых исследованиях и обмениваться новейшими знаниями и технологиями, а их индийским коллегам — получать доступ к российскому научному опыту и методологиям.
Директор Палаты индо-российского технологического сотрудничества и BharRosa Sovtech Pvt Ltd. Дебджит Чакраборти подчеркнул важную роль международных научных контактов России и Индии в достижении технологического суверенитета стран. По его мнению, научное сотрудничество двух стран, которое уже достигло значительных результатов, продолжит развиваться и в будущем, способствуя взаимному обогащению научных знаний и развитию образовательных программ.