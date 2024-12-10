РФ и Индия создадут платформу и ассоциацию для поддержки высоких технологий

«Россия и Индия уже реализуют высокотехнологичные проекты в таких отраслях как, например, атомная энергетика или фармацевтика. В рамках сотрудничества в области высокотеха мы также видим большой потенциал для совместной научной деятельности российских и индийских ученых. Научная среда Индии представляет интерес для российских исследователей, разработчиков в плане обмена знаниями и совместной научной деятельности, в том числе и благодаря значительному числу индийских ученых с мировым именем и гибкости в международных научных отношениях», — заявила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» и общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, чьи слова приводятся в сообщении.