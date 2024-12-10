В РФ создадут систему сбора генетических данных сельскохозяйственных животных

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Курчатовский институт, «Ростелеком» и компания «Иннопрактика» в рамках XI конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» договорились создать систему сбора данных крупного рогатого скота для геномной селекции молочного направления продуктивности. Соответствующее детальное соглашение будет подписано в начале 2025 года, сообщает пресс-служба «Иннопрактики».
«Более 80% генетического молочного материала в Россию импортируется, также закрывается доступ к биоинформационным базам оценки животных других стран. В реальной внешнеполитической ситуации запрет на ввоз генетики приведет к стагнации генетического прогресса в России. Поэтому три крупнейших института — “Иннопрактика”, Курчатовский институт и “Ростелеком” — объединяют свои компетенции и инфраструктуру для того, чтобы системно подойти ко сбору цифровых данных о сельскохозяйственных животных, а также объединить создаваемое хранилище с ФГИАС и иными системами», — заявила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, чьи слова приводятся в сообщении.
Геномная селекция представляет собой эффективный инструмент улучшения генофонда сельскохозяйственных животных, основанный на использовании информации о ДНК-маркерах, связанных с экономическими признаками. В России в последние десятилетия подобная информация собирается нерегулярно. Зачастую производители предоставляют недостоверные и неполные данные для продления племенного статуса и получения соответствующих субсидий.
«Ростелеком» много лет выступает надежным партнером государства и бизнеса в развитии цифровых сервисов, включая разработку и эксплуатацию специальных платформ для сбора, хранения и анализа особо значимых и чувствительных данных. Например, в разработанные нами цифровые архивы медицинских изображений передаются, а затем с помощью технологий искусственного интеллекта анализируются снимки для выявления заболеваний. Наш новый совместный проект с Курчатовским институтом и «Иннопрактикой» очень важен для эффективного импортозамещения и развития высококачественного молочного животноводства в стране. Со своей стороны «Ростелеком» поделится цифровыми компетенциями и ресурсами для создания надежной, производительной и защищенной от киберугроз платформы с генетическими данными животных«, — отметил президент “Ростелекома” Михаил Осеевский.
Организаторами конгресса выступают компания «Иннопрактика» и МГУ имени М. В. Ломоносова. ТАСС — официальный информационный партнер.