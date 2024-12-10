В РФ создадут систему сбора генетических данных сельскохозяйственных животных

«Ростелеком» много лет выступает надежным партнером государства и бизнеса в развитии цифровых сервисов, включая разработку и эксплуатацию специальных платформ для сбора, хранения и анализа особо значимых и чувствительных данных. Например, в разработанные нами цифровые архивы медицинских изображений передаются, а затем с помощью технологий искусственного интеллекта анализируются снимки для выявления заболеваний. Наш новый совместный проект с Курчатовским институтом и «Иннопрактикой» очень важен для эффективного импортозамещения и развития высококачественного молочного животноводства в стране. Со своей стороны «Ростелеком» поделится цифровыми компетенциями и ресурсами для создания надежной, производительной и защищенной от киберугроз платформы с генетическими данными животных«, — отметил президент “Ростелекома” Михаил Осеевский.