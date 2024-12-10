Разработан комплекс для контроля оболочек элементов ядерной энергетики

Как пояснили в институте, комплекс устанавливается непосредственно в технологическую линию и осуществляет контроль в потоке. При обнаружении дефектов оболочка перенаправляется на дополнительный конвейер, в котором установлен специальный микроскоп. Он проводит высокоточные измерения глубины дефектов (с разрешением 1 мкм). Для их обнаружения применяются нейросетевые алгоритмы, использующие предварительно обученную искусственную нейронную сеть. Для обучения нейросети создана обширная база данных изображений допустимых и недопустимых дефектов разных типов.