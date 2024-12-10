Разработан комплекс для контроля оболочек элементов ядерной энергетики

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Российские ученые разработали автоматизированный комплекс контроля оболочек тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) — главного конструктивного элемента активной зоны ядерного реактора, содержащего ядерное топливо. Комплекс успешно прошел испытания, сообщили в Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения СО РАН.
«Успешно завершены типовые испытания автоматизированного комплекса контроля оболочек ТВЭЛ. Это одна из сложнейших разработок нашего института для атомной отрасли. В комплексе собраны сразу четыре оптико-электронных системы для контроля геометрических параметров и обнаружения дефектов на поверхности циркониевых оболочек ТВЭЛ. Комплекс установлен непосредственно в технологическую линию и осуществляет контроль в потоке», — говорится в сообщении.
Как пояснили в институте, комплекс устанавливается непосредственно в технологическую линию и осуществляет контроль в потоке. При обнаружении дефектов оболочка перенаправляется на дополнительный конвейер, в котором установлен специальный микроскоп. Он проводит высокоточные измерения глубины дефектов (с разрешением 1 мкм). Для их обнаружения применяются нейросетевые алгоритмы, использующие предварительно обученную искусственную нейронную сеть. Для обучения нейросети создана обширная база данных изображений допустимых и недопустимых дефектов разных типов.
В институте пояснили, что испытания технологии прошли на Чепецком механическом заводе в Удмуртии. «В результате испытаний комплекс признан готовым к внедрению на АО “ЧМЗ”, — добавили в организации.