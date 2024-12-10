«Дроппера» из Казани накажут за обман омского пенсионера

Прокуратура Советского округа Омска направила в суд дело в отношении жителя Казани. Молодой человек получил средства на счет после того, как сообщники «развели» омского пенсионера.
В ходе следствия было установлено, что 9 ноября 2023 года неизвестные люди, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов, убедили пожилого омича перечислить свыше 180 тысяч рублей на «безопасный счет».Так называемого «дроппера» обязали вернуть все средства, которые он выманил у омича.
По иску прокурора Советского округа Омска в интересах пострадавшего пенсионера суд обязал жителя Казани вернуть полную сумму незаконного обогащения. Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры.