«Дроппера» из Казани накажут за обман омского пенсионера

В ходе следствия было установлено, что 9 ноября 2023 года неизвестные люди, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов, убедили пожилого омича перечислить свыше 180 тысяч рублей на «безопасный счет».Так называемого «дроппера» обязали вернуть все средства, которые он выманил у омича.