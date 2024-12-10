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На севере Башкирии сняли почти все ограничения для транспорта

В северных районах Башкирии запустили движение транспорта по дорогам Бирск — Тастуба — Сатка и Бураево — Старобалтачево — Куеда.

Источник: Башинформ

Но продолжается ограничение для грузовиков и автобусов на трассе Уфа — Бирск — Янаул от Благовещенска до Баженово. Об этом сообщили в минтрансе РБ.

Спецтехника продолжает чистить дороги и обрабатывать их противогололедными средствами. Задействовано более 330 единиц спецтехники, в том числе 90 комбинированных дорожных машин.

Единый телефон вызова экстренных служб — 112.
Круглосуточная диспетчерская АО «Башкиравтодор»: 8−927−950−59−59.
Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8−927−955−11−00.