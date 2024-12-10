Центр Краснодара временно перекроют для автомобилистов

В Центральном районе Краснодара временно ограничат движения транспорта. Проезд будет закрыт 11 декабря с 6.00 до 16.30. Информация об этом появилась в пресс-службе администрации краевой столицы, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Нельзя будет проехать по улице Гоголя на участке от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской. Изменения схемы движения связано с 30-летием Законодательного Собрания Краснодарского края. Юбилей пройдет в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.
Дорогу возле места проведения освободят от припаркованных автомобилей. Водителей просят заблаговременно планировать маршрут в этот день.