Центр Краснодара временно перекроют для автомобилистов

Нельзя будет проехать по улице Гоголя на участке от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской. Изменения схемы движения связано с 30-летием Законодательного Собрания Краснодарского края. Юбилей пройдет в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.