Что произошло на концерте Шамана в Казани

Шоу началось с интригующего отсчета на огромных экранах. Когда оставались последние секунды, весь зал дружно выкрикивал цифры. И вот на сцене появился SHAMAN — артист, чей яркий сценический образ никого не оставил равнодушным: черные штаны с кожаными ремешками, футболка в цвет триколора и белая кожаная куртка с гербом на спине. Он шагнул на арену с российским флагом в руках, вызывая бурные аплодисменты.