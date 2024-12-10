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Что произошло на концерте Шамана в Казани

В воскресенье, 8 декабря, в Казани состоялся большой концерт известного российского исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова).

Источник: Комсомольская правда

Выступление прошло на площадке «Татнефть Арены» и стало частью гастрольного тура артиста под названием «Победа!». Программа собрала аншлаг, а само шоу оказалось ярким и эмоциональным событием.

Уже за час до начала концерта у входа на стадион собралась внушительная толпа. Зрители стремились попасть внутрь, словно боялись пропустить что-то важное. Внимание сразу привлекало разнообразие аудитории. Среди зрителей были все: от мала до велика, включая участников спецоперации.

Шоу началось с интригующего отсчета на огромных экранах. Когда оставались последние секунды, весь зал дружно выкрикивал цифры. И вот на сцене появился SHAMAN — артист, чей яркий сценический образ никого не оставил равнодушным: черные штаны с кожаными ремешками, футболка в цвет триколора и белая кожаная куртка с гербом на спине. Он шагнул на арену с российским флагом в руках, вызывая бурные аплодисменты.

Ярослав поприветствовал зрителей и познакомил их со своей командой. SHAMAN называл казанцев «родными», что звучало искренне и тепло. Программа концерта включала как новые композиции, так и давно полюбившиеся хиты. Люди подпевали, размахивали флагами, которые раздавали перед концертом, и искренне радовались общему настроению.

Под лирическую композицию «Ты моя» пары танцевали медленные танцы, превращая зал в настоящую романтическую площадку. Гимн России и хит «Встанем» сопровождались стоячими овациями, а в глазах некоторых зрителей блестели слезы.

Многие пришли на концерт в одежде с символикой артиста: футболки с надписями «Я русский» и «Победа», значки и плакаты с портретами артиста. Сам SHAMAN за время выступления несколько раз сменил костюмы.

Заканчивая концерт, SHAMAN исполнил песню «Я русский» и поблагодарил Казань за теплый прием. Он назвал город своим вторым домом и пообещал вернуться с новыми программами. Зрители шоу поделились после впечатлениями:

«Спасибо тебе, Родной, за песню “Встанем”, cпасибо Героям России, низкий поклон».

«Штаны зачёт, футболка в виде флага, пиджак с гербом. Весь прикид очень стильно и красиво! Шаман красавчик!».

«Душа радуется, когда поет Шаман!».

«Спасибо большое Ярославу за ощущение радости жизни на концертах».

«Великий музыкант! Уникальный!».

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