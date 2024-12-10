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Омичи чаще всего болеют риновирусом

Роспотребнадзор Омской области привел свежую статистику по заболеваемости вирусными инфекциями.

Источник: Комсомольская правда

В данный момент в Омской области зафиксированы 5 активных штаммов вирусных инфекций.

За неделю с 2 по 8 декабря жители региона чаще всего болели риновирусами (53,3%). За ними следует коронавирус COVID-19, на долю которого приходится 26,4% от всех случаев ОРВИ. Также регистрировались заражения вирусами парагриппа, аденовирусами и сезонными коронавирусами (по 6,7%).

Случаев гриппа не зафиксировано. По состоянию на 10 декабря прививки от гриппа сделали 84,5% запланированного количества людей, в том числе более 280 тысяч детей.