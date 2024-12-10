Омичи чаще всего болеют риновирусом

За неделю с 2 по 8 декабря жители региона чаще всего болели риновирусами (53,3%). За ними следует коронавирус COVID-19, на долю которого приходится 26,4% от всех случаев ОРВИ. Также регистрировались заражения вирусами парагриппа, аденовирусами и сезонными коронавирусами (по 6,7%).