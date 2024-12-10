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В Екатеринбурге хотят вновь ввести особый противопожарный режим

Мэрия Екатеринбурга напомнила горожанам о правилах особого противопожарного режима.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге могут вновь ввести особый противопожарный режим на период новогодних праздников. Окончательное решение будет принято в конце декабря. Об этом сообщили в мэрии города.

— Особый противопожарный режим — это дополнительные требования пожарной безопасности. Они вводятся в качестве временной меры на всей территории Екатеринбурга или его части, чтобы защитить жителей, — пояснили в администрации Екатеринбурга.

Принять решение о введении особого противопожарного режима могут по нескольким причинам. Например, из-за повышения класса пожарной опасности, введения режима в регионе, предложения инспектора ГУ МЧС или обстоятельств, требующих защиты населения.

При введении режима проверяют систему оповещения, противопожарное водоснабжение, расчищают подъезды к гидрантам и водоемам. В прошлом году режим был введен на все новогодние каникулы.

МЧС