В Екатеринбурге хотят вновь ввести особый противопожарный режим

В Екатеринбурге могут вновь ввести особый противопожарный режим на период новогодних праздников. Окончательное решение будет принято в конце декабря. Об этом сообщили в мэрии города.
— Особый противопожарный режим — это дополнительные требования пожарной безопасности. Они вводятся в качестве временной меры на всей территории Екатеринбурга или его части, чтобы защитить жителей, — пояснили в администрации Екатеринбурга.
Принять решение о введении особого противопожарного режима могут по нескольким причинам. Например, из-за повышения класса пожарной опасности, введения режима в регионе, предложения инспектора ГУ МЧС или обстоятельств, требующих защиты населения.
При введении режима проверяют систему оповещения, противопожарное водоснабжение, расчищают подъезды к гидрантам и водоемам. В прошлом году режим был введен на все новогодние каникулы.