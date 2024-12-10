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Музыкант Иван Вабищевич приговорен в Минске к 2,5 года ограничения свободы

В Минске суд назначил музыканту Ивану Вабищевичу 2,5 года ограничения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Минске вынес приговор музыканту Ивану Вабищевичу, передает БелТА.

Так, стало известно, что судом Партизанского района Минска музыканту Ивану Вабищевичу был вынесен обвинительный приговор.

Вабищевичу инкриминировали, что находясь в Минске 23 августа 2020-го в группе лиц, он принимал активное участие в действиях, которые грубо нарушали общественный порядок, используя протестную символику двигался по проезжей части дороги. И что его действия повлекли нарушение работы транспорта и предприятия.

В пресс-службе Мингорсуда сообщили, что Иван Вабищевич признан виновным и приговорен к 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Еще мы писали, что 21-летнего жителя Минска судили за уклонение от призыва в армию: «Вместо срочной службы уехал в Польшу».