Музыкант Иван Вабищевич приговорен в Минске к 2,5 года ограничения свободы

Вабищевичу инкриминировали, что находясь в Минске 23 августа 2020-го в группе лиц, он принимал активное участие в действиях, которые грубо нарушали общественный порядок, используя протестную символику двигался по проезжей части дороги. И что его действия повлекли нарушение работы транспорта и предприятия.