Музыкант Иван Вабищевич приговорен в Минске к 2,5 года ограничения свободы

Суд в Минске вынес приговор музыканту Ивану Вабищевичу, передает БелТА.
Так, стало известно, что судом Партизанского района Минска музыканту Ивану Вабищевичу был вынесен обвинительный приговор.
Вабищевичу инкриминировали, что находясь в Минске 23 августа 2020-го в группе лиц, он принимал активное участие в действиях, которые грубо нарушали общественный порядок, используя протестную символику двигался по проезжей части дороги. И что его действия повлекли нарушение работы транспорта и предприятия.
В пресс-службе Мингорсуда сообщили, что Иван Вабищевич признан виновным и приговорен к 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
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