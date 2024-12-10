МЧС обратилось к жителям нескольких регионов Казахстана

На сайте министерства сообщили, что сейчас высота снега в горных районах Казахстана в пределах нормы или превышает ее. При этом, наиболее подвержены снежным лавинам горные территории горда Алматы, а также Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.
«В настоящее время высота снега в горных районах республики в пределах нормы или превышает ее. Согласно прогнозов погоды РГП “Казгидромет” на декабрь осадков в горных районах ожидается больше нормы. Чтобы не оказаться под лавиной, каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин», — сообщил руководитель ГУ «Казселезащита» Ерболат Садырбаев.
Кроме того, в МЧС рекомендуют в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать сход лавин, а также воздержаться от походов в горы.
Что делать при сходе лавины?
Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200−300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону.
Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:
- закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
- расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
- нельзя кричать, потому что это отнимает силы — все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
- необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
- нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.