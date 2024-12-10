МЧС обратилось к жителям нескольких регионов Казахстана

«В настоящее время высота снега в горных районах республики в пределах нормы или превышает ее. Согласно прогнозов погоды РГП “Казгидромет” на декабрь осадков в горных районах ожидается больше нормы. Чтобы не оказаться под лавиной, каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин», — сообщил руководитель ГУ «Казселезащита» Ерболат Садырбаев.