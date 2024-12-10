Жильцы дома на Вавилова в Ростове уже пять дней остаются без воды

Напомним, ранее в сети было опубликовано коллективное обращение жильцов дома. Ростовчане рассказали, что воды у них нет уже пять дней, и они вынуждены покупать бутилированную. Кроме того, из-за коммунальных проблем в одной из квартир перестала работать система отопления. По словам людей, в сложившейся ситуации страдают старики, семьи с детьми и инвалиды.