Жильцы дома на Вавилова в Ростове уже пять дней остаются без воды

В Ростове-на-Дону ситуацию с длительным отсутствием воды на Вавилова, 46 взял на контроль глава городской администрации Алексей Логвиненко. Об этом сити-менеджер сообщил в своем телеграм-канале.
— Поручил своему заместителю по ЖКХ Станиславу Марченко совместно с администрацией Октябрьского района выехать на место и организовать работу по восстановлению водоснабжения, — написал Алексей Логвиненко.
Напомним, ранее в сети было опубликовано коллективное обращение жильцов дома. Ростовчане рассказали, что воды у них нет уже пять дней, и они вынуждены покупать бутилированную. Кроме того, из-за коммунальных проблем в одной из квартир перестала работать система отопления. По словам людей, в сложившейся ситуации страдают старики, семьи с детьми и инвалиды.